Кыргызстан: кадровые перестановки за 26-30 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Динара Руслан назначена советником премьер-министра.

Она стала советником главы кабмина на общественных началах.

Имеет степень MBA в Университете Линкольна штата Калифорния (США), степень бакалавра в области информационных систем управления.

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Динара Руслан — основатель и генеральный директор CodifyLab Academy — Академии программирования и дизайна. Она также является председателем и членом правления Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ).

Была ведущим аналитиком, одновременно руководившим несколькими проектами в группе технических операций Wells Fargo, CША.

Динара Руслан преподавала управление проектами и продуктами, системные спецификации в университетах INAI и «Ала-Тоо» для студентов MBA.

Мамасадык Бакиров стал депутатом Жогорку Кенеша.

Фото ЦИК . Мамасадык Бакиров

Он пришел вместо Джаныбека Бакчиева из парламентской фракции «Бир Бол», который сдал мандат 26 апреля.

Мамасадык Бакиров родился 8 ноября 1967 года в селе Каратай Ошской области. Окончил Сибирский автодорожный институт (Омск), Кыргызский государственный национальный университет, инженер-экономист и юрист.

Был помощником главы госадминистрации Джалал-Абадской области, затем — министра транспорта и коммуникаций.

2001-2003 — начальник управления по надзору за перевозками на железнодорожном транспорте и сохранностью госсредств в подведомственных предприятиях Минтранскоммуникаций;

2003-2004 — инспектор по организационной работе управления госслужбы, местных госадминистраций и органов местного самоуправления аппарата премьер-министра КР;

2004-2005 — вице-мэр Оша, затем и. о. мэра южной столицы;

2008-2009 — директор Национального агентства Кыргызстана по делам местного самоуправления;

2009-2010 — губернатор Ошской области.

13 мая 2010-го со своими сторонниками ворвался в здание обладминистрации и занял кабинет и. о. губернатора области Сооронбая Жээнбекова. Вечером того же дня отказался от должности губернатора, уступив ее своему соратнику Айтмамату Кадырбаеву. Через несколько дней в отношении Мамасадыка Бакирова возбуждено уголовное дело по факту организации массовых беспорядков.

В 2020 году Мамасадык Бакиров руководил штабом партии «Ыйман нуру» и на выборах в Жогорку Кенеш баллотировался по ее списку под номером 10.

Нурланбек Кайынбаев назначен заместителем министра транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Талантбек Солтобаев освобожден от занимаемой должности 23 апреля.

Родился 17 июня 1974 года. Ранее возглавлял департамент дорожного хозяйства Минтранса, затем был руководителем группы советников этого министерства, а также заведующим отделом информационно-аналитической работы дорожной отрасли управления автомобильных дорог.

Акылбек Мазарипов назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций КР.

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Родился в 1968 году в селе Отуз-Адыр Ошской области. Окончил Казахский институт потребительской кооперации по специальности «бухгалтер».

В органах Госкомитета национальной безопасности с 1996-го.

До назначения был главой УГКНБ по Ошу и одноименной области.

Бакай Кашкарбаев стал советником министра сельского хозяйства.

Активист назначен на общественных началах.

Бакай Кашкарбаев известен как плачущий сторонник Садыра Жапарова. В соцсетях распространили видео, где активист плачет и просит назначить его советником президента.

В середине января в отношении Бакая Кашкарбаева Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

Сыймык Жапыкеев покинул должность прокурора Иссык-Кульской области.

Он написал заявление об уходе по собственному желанию. На должность был назначен 30 марта.

На его решение уйти с должности повлияло интервью, где он раскритиковал президента Садыра Жапарова. Генпрокурор Куманкул Зулушев заявление принял.

Адилет Дубанаев стал заместителем председателя Налоговой службы.

Он будет курировать вопросы цифровизации налоговых процедур.

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Ранее занимал должность заведующего сектором налоговой и таможенной политики отдела экономики и финансов аппарата правительства. Является также членом координационного совета по вопросам цифровизации налогового и таможенного администрирования.

Кроме того, переназначены заместители Айдай Карагулова, Замирбек Мамытов и Искендер Асылкулов.

Асель Кененбаева назначена заместителем председателя Госслужбы цифрового развития.

Она будет курировать IT-направление.

Асель Кененбаева ранее занимала пост заместителя директора по техническим вопросам ГП «Инфоком».

Союзбек Надырбеков назначен заместителем директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Родился 16 сентября 1990 года в селе Мырза-Аке Ошской области. Окончил Бишкекский гуманитарный университет, востоковедение и международные отношения, Чунг-Ангский университет (Республика Корея), внутренняя и внешняя политика, Академию государственного управления при президенте КР, государственное и муниципальное управление.

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2016-2017 — советник по делам молодежи полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области;

2017-2018 — специалист в ГУ «Секретариат по подготовке и проведению III Всемирных игр кочевников»;

2018-2019 — координатор King Abdul-Aziz Camel Festival — Nomad Universe (Саудовская Аравия);

2020-2021 — консультант секретариата фракции «Республика — Ата Журт».

Генеральным директором ОАО «Востокэлектро» назначен Бакыт Сабатаров.

Ранее эту должность занимал Алмасбек Жумакадыров.

Первым заместителем гендиректора по техническим вопросам назначен Нурлан Абдылдаев, заместителем по коммерческим вопросам стал Айдар Адылбеков.

Первым вице-мэром Джалал-Абада назначен Руслан Алтымышев.

Ранее эту должность занимал Нуртилек Орозбаев. Он добровольно покинул пост, так как баллотируется в депутаты городского кенеша.

Руслан Алтымышев работал вице-мэром по соцвопросам с декабря 2017 года.

Вице-мэром по социальным вопросам назначили Гульбарчин Таштанбекову. Ранее она работала юристом в нескольких банках.

О кадровых перестановках с 19 по 23 апреля читайте здесь.