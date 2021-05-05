Председателем кабинета министров назначен Улукбек Марипов

Улукбек Марипов назначен председателем кабинета министров. Соответствующий указ подписал президент страны.

Напомним, ранее Садыр Жапаров подписал другой указ, согласно которому правительство преобразовано в кабинет министров. Члены правительства считаются ушедшими в отставку.

Улукбек Марипов возглавлял правительство и находился в должности премьер-министра. В новой Конституции определений «правительство» и «премьер-министр» нет.

Улукбеку Марипову 30 августа исполнится 42 года. Он уроженец Ошской области. Сын экс-депутата Жогорку Кенеша Асамуддина Марипова. Асамуддин Марипов — заслуженный врач КР. У Улукбека Марипова есть брат и три сестры. Работал помощником президента Алмазбека Атамбаева. На госслужбе с 22 лет.