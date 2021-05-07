Создана администрация президента. Кто вошел в ее состав

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с Конституцией, принятой на референдуме 11 апреля, на базе прежних аппаратов президента и правительства образована администрация главы государства.
В ее состав вошли:
- Суйунбек Касмамбетов — руководитель администрации;
- Медербек Сатыев — первый заместитель;
- Бектур Зулпиев — заместитель;
- Женишбек Асанкулов — заместитель.
Напомним, ранее президент Садыр Жапаров также подписал другой указ, согласно которому правительство преобразовано в кабинет министров. Члены правительства считаются ушедшими в отставку.