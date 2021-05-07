Создана администрация президента. Кто вошел в ее состав

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с Конституцией, принятой на референдуме 11 апреля, на базе прежних аппаратов президента и правительства образована администрация главы государства.

В ее состав вошли:

Суйунбек Касмамбетов — руководитель администрации;

Медербек Сатыев — первый заместитель;

Бектур Зулпиев — заместитель;

Женишбек Асанкулов — заместитель.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров также подписал другой указ, согласно которому правительство преобразовано в кабинет министров. Члены правительства считаются ушедшими в отставку.