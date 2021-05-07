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Власть

Создана администрация президента. Кто вошел в ее состав

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с Конституцией, принятой на референдуме 11 апреля, на базе прежних аппаратов президента и правительства образована администрация главы государства.

В ее состав вошли:

  • Суйунбек Касмамбетов — руководитель администрации;
  • Медербек Сатыев — первый заместитель;
  • Бектур Зулпиев — заместитель;
  • Женишбек Асанкулов — заместитель.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров также подписал другой указ, согласно которому правительство преобразовано в кабинет министров. Члены правительства считаются ушедшими в отставку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193286/
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