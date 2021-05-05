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Власть

Назначены новые акимы в районы Баткенской области

Премьер-министр Улукбек Марипов подписал ряд кадровых распоряжений.

Алмазбек Рахманкулов назначен акимом Лейлекского района. Абдирашит Ташбалтаев стал первым заместителем полномочного представителя правительства в Баткенской области. Учкунбек Жоробаев назначен акимом Баткенского района. Кутпидин Шакиров — акимом Кадамджайского района.

Ранее, напомним, стало известно, что бывший пограничник Абдикарим Алимбаев возглавил Баткенскую область.

В отставку вчера отправлен полпред правительства в регионе Омурбек Суваналиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192939/
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