Назначены новые акимы в районы Баткенской области

Премьер-министр Улукбек Марипов подписал ряд кадровых распоряжений.
Алмазбек Рахманкулов назначен акимом Лейлекского района. Абдирашит Ташбалтаев стал первым заместителем полномочного представителя правительства в Баткенской области. Учкунбек Жоробаев назначен акимом Баткенского района. Кутпидин Шакиров — акимом Кадамджайского района.
Ранее, напомним, стало известно, что бывший пограничник Абдикарим Алимбаев возглавил Баткенскую область.
В отставку вчера отправлен полпред правительства в регионе Омурбек Суваналиев.