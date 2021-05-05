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Власть

Кто стал заместителями председателя кабинета министров

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики», принятого референдумом 11 апреля, Улукбек Кармышаков назначен заместителем председателя кабинета министров — министром экономики и финансов.

Другим заместителем председателя кабмина назначена Жылдыз Бакашова. Она — бывший директор Национальной библиотеки. Образование высшее, доктор филологических наук, профессор, советник государственной службы 1-го класса.

Президент подписал еще один указ — о назначении Азамата Дыйканбаева заместителем председателя кабинета министров — министром цифрового развития. Прежде возглавлял Госагентство связи.

Ранее Садыр Жапаров подписал другой указ, согласно которому правительство преобразовано в кабинет министров. Члены правительства считаются ушедшими в отставку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192986/
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