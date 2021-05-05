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Власть

Правительство преобразовано в кабинет министров. Указ президента

Президент сегодня подписал Указ «О кабинете министров Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба Садыра Жапарова.

Уточняется, что Конституцией, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

Глава государства, принимая во внимание, что правительство считается ушедшим в отставку, и руководствуясь статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 59, постановил преобразовать правительство в кабинет министров.

Согласно указу, кабинет министров правопреемник правительства.

Указано определить следующую структуру кабинета министров:

  • Министерство экономики и финансов;
  • Министерство обороны;
  • Министерство иностранных дел;
  • Министерство юстиции;
  • Министерство здравоохранения и социального развития;
  • Министерство образования и науки;
  • Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики;
  • Министерство чрезвычайных ситуаций;
  • Министерство внутренних дел;
  • Министерство транспорта и коммуникаций;
  • Министерство энергетики и промышленности;
  • Министерство сельского, лесного и водного хозяйства;
  • Министерство цифрового развития;
  • Государственный комитет по экологии и климату;
  • Государственный комитет национальной безопасности.

Кабинет министров состоит из председателя, первого заместителя председателя, заместителя председателя — министра экономики и финансов; заместителя председателя; заместителя председателя — министра цифрового развития; министров и председателей государственных комитетов.

При кабинете министров действуют следующие органы исполнительной власти:

  • Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений;
  • Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
  • Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций;
  • Государственная служба финансовой разведки.

Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192983/
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