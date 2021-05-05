Правительство преобразовано в кабинет министров. Указ президента

Президент сегодня подписал Указ «О кабинете министров Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба Садыра Жапарова.

Уточняется, что Конституцией, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

Глава государства, принимая во внимание, что правительство считается ушедшим в отставку, и руководствуясь статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 59, постановил преобразовать правительство в кабинет министров.

Согласно указу, кабинет министров правопреемник правительства.

Указано определить следующую структуру кабинета министров:

Министерство экономики и финансов;

Министерство обороны;

Министерство иностранных дел;

Министерство юстиции;

Министерство здравоохранения и социального развития;

Министерство образования и науки;

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики;

Министерство чрезвычайных ситуаций;

Министерство внутренних дел;

Министерство транспорта и коммуникаций;

Министерство энергетики и промышленности;

Министерство сельского, лесного и водного хозяйства;

Министерство цифрового развития;

Государственный комитет по экологии и климату;

Государственный комитет национальной безопасности.

Кабинет министров состоит из председателя, первого заместителя председателя, заместителя председателя — министра экономики и финансов; заместителя председателя; заместителя председателя — министра цифрового развития; министров и председателей государственных комитетов.

При кабинете министров действуют следующие органы исполнительной власти:

Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений;

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций;

Государственная служба финансовой разведки.

Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования.