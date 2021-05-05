Правительство преобразовано в кабинет министров. Указ президента

Президент сегодня подписал Указ «О кабинете министров Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба Садыра Жапарова.
Уточняется, что Конституцией, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.
Глава государства, принимая во внимание, что правительство считается ушедшим в отставку, и руководствуясь статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики» от 5 мая 2021 года № 59, постановил преобразовать правительство в кабинет министров.
Согласно указу, кабинет министров правопреемник правительства.
Указано определить следующую структуру кабинета министров:
- Министерство экономики и финансов;
- Министерство обороны;
- Министерство иностранных дел;
- Министерство юстиции;
- Министерство здравоохранения и социального развития;
- Министерство образования и науки;
- Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики;
- Министерство чрезвычайных ситуаций;
- Министерство внутренних дел;
- Министерство транспорта и коммуникаций;
- Министерство энергетики и промышленности;
- Министерство сельского, лесного и водного хозяйства;
- Министерство цифрового развития;
- Государственный комитет по экологии и климату;
- Государственный комитет национальной безопасности.
Кабинет министров состоит из председателя, первого заместителя председателя, заместителя председателя — министра экономики и финансов; заместителя председателя; заместителя председателя — министра цифрового развития; министров и председателей государственных комитетов.
При кабинете министров действуют следующие органы исполнительной власти:
- Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений;
- Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций;
- Государственная служба финансовой разведки.
Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования.