Главой Баткенской области стал бывший пограничник

В Баткенской области новый глава. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Полномочным представителем правительства в регионе стал 48-летний Абдикарим Алимбаев.

Фото из интернета. Новый глава Баткенской области Абдикарим Алимбаев

Он был начальником Главного штаба — заместителем председателя Пограничной службы.

Абдикарим Алимбаев в 1995 году окончил Военный институт КНБ Республики Казахстан. В 2006-м Военную академию ФСБ Российской Федерации. В 2008 году — Высшие академические курсы Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, ранее был отправлен в отставку полпред правительства в регионе Омурбек Суваналиев.