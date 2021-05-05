10:09
USD 84.79
EUR 101.79
RUB 1.13
Власть

Главой Баткенской области стал бывший пограничник

В Баткенской области новый глава. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Полномочным представителем правительства в регионе стал 48-летний Абдикарим Алимбаев.

из интернета
Фото из интернета. Новый глава Баткенской области Абдикарим Алимбаев

Он был начальником Главного штаба — заместителем председателя Пограничной службы.

Абдикарим Алимбаев в 1995 году окончил Военный институт КНБ Республики Казахстан. В 2006-м Военную академию ФСБ Российской Федерации. В 2008 году — Высшие академические курсы Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, ранее был отправлен в отставку полпред правительства в регионе Омурбек Суваналиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192932/
просмотров: 815
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер освободил от должности ряд акимов районов Баткенской области
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Три месяца спустя. Улукбек Марипов объяснил свою ошибку с водозабором «Головной»
В Оше на центральной площади прочли молитву по погибшим в Баткенской области
Ситуация на границе. Старики из дома престарелых собрали деньги баткенцам
Ситуация на границе. Жители некоторых сел начали возвращаться домой
Кыргызстан стал объектом спланированной агрессии с участием военных Таджикистана
Замглавы ДУМК прочитал молитву по погибшим в баткенской трагедии
МВД: Ситуация во всех селах на кыргызско-таджикском участке границы стабильная
Ситуация на границе. Решать конфликт с позиции силы — неприемлемо — эксперт
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Мы&nbsp;не&nbsp;намерены требовать у&nbsp;Таджикистана возмещения ущерба Камчыбек Ташиев: Мы не намерены требовать у Таджикистана возмещения ущерба
Ситуация на&nbsp;границе. Таджикистан в&nbsp;этом конфликте не&nbsp;прав&nbsp;&mdash; российский эксперт Ситуация на границе. Таджикистан в этом конфликте не прав — российский эксперт
Второй звонок. Садыр Жапаров и&nbsp;Шавкат Мирзиеев вновь переговорили по&nbsp;телефону Второй звонок. Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев вновь переговорили по телефону
Ситуация на&nbsp;границе. Кыргызстан должен заявить о&nbsp;военной агрессии Ситуация на границе. Кыргызстан должен заявить о военной агрессии
Бизнес
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов! Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
Тарифы от&nbsp;Beeline: Объемный мир образования в&nbsp;Ваших руках! Тарифы от Beeline: Объемный мир образования в Ваших руках!
Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении MEGA24 Подготовьтесь к ОРТ в приложении MEGA24
5 мая, среда
10:00
День Конституции. Как менялся Основной закон и почему. Timeline День Конституции. Как менялся Основной закон и почему....
09:49
Главой Баткенской области стал бывший пограничник
09:34
Премьер освободил от должности ряд акимов районов Баткенской области
09:27
В Индии COVID-19 обнаружили у львов в зоопарке
09:26
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции