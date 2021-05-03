Назначены судьи местных судов. Среди них скандально известный Адис Момуналиев

Совет по отбору судей на имя президента Садыра Жапарова внес предложения о назначении на должности судей по 13 кандидатам в некоторые местные суды Чуйской и Джалал-Абадской областей, а также Бишкека в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией.
С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями по 10 претендентам.
По оставшимся трем он вернул материалы в совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.
Остальные прошли процедуру согласования.
Чаткальский районный суд:
Шарипбай уулу Керимбек.
Чуйский областной суд:
- Алмаз Койлубаев;
- Таалайбек Умуркулов.
Бишкекский городской суд:
- Талант Аккозуев;
- Керезбек Есекеев;
- Назгуль Илиязова;
- Нурлан Кожомбердиев;
- Адис Момуналиев;
- Нурлан Чериков;
- Нурбек Эсеналиев.
Указы вступают в силу со дня подписания.
Напомним, что Адис Момуналиев председательствовал в нескольких скандальных судах, в том числе по делу компании MegaСom, вел процесс в горсуде по делу лидера «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Кроме того, рассматривал уголовное дело в отношении экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Адис Момуналиев также вынес решение по делу издательского дома «Вечерний Бишкек».