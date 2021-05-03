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Власть

Назначены судьи местных судов. Среди них скандально известный Адис Момуналиев

Совет по отбору судей на имя президента Садыра Жапарова внес предложения о назначении на должности судей по 13 кандидатам в некоторые местные суды Чуйской и Джалал-Абадской областей, а также Бишкека в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями по 10 претендентам.

По оставшимся трем он вернул материалы в совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

Остальные прошли процедуру согласования.

Чаткальский районный суд:

Шарипбай уулу Керимбек.

Чуйский областной суд:

  • Алмаз Койлубаев;
  • Таалайбек Умуркулов.

Бишкекский городской суд:

  • Талант Аккозуев;
  • Керезбек Есекеев;
  • Назгуль Илиязова;
  • Нурлан Кожомбердиев;
  • Адис Момуналиев;
  • Нурлан Чериков;
  • Нурбек Эсеналиев.

Указы вступают в силу со дня подписания.

Напомним, что Адис Момуналиев председательствовал в нескольких скандальных судах, в том числе по делу компании MegaСom, вел процесс в горсуде по делу лидера «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Кроме того, рассматривал уголовное дело в отношении экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Адис Момуналиев также вынес решение по делу издательского дома «Вечерний Бишкек».
Ссылка: https://24.kg/vlast/192714/
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