Назначены судьи местных судов. Среди них скандально известный Адис Момуналиев

Совет по отбору судей на имя президента Садыра Жапарова внес предложения о назначении на должности судей по 13 кандидатам в некоторые местные суды Чуйской и Джалал-Абадской областей, а также Бишкека в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями по 10 претендентам.

По оставшимся трем он вернул материалы в совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

Остальные прошли процедуру согласования.

Чаткальский районный суд:

Шарипбай уулу Керимбек.

Чуйский областной суд:

Алмаз Койлубаев;

Таалайбек Умуркулов.

Бишкекский городской суд:

Талант Аккозуев;

Керезбек Есекеев;

Назгуль Илиязова;

Нурлан Кожомбердиев;

Адис Момуналиев;

Нурлан Чериков;

Нурбек Эсеналиев.

Указы вступают в силу со дня подписания.

Напомним, что Адис Момуналиев председательствовал в нескольких скандальных судах, в том числе по делу компании MegaСom, вел процесс в горсуде по делу лидера «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Кроме того, рассматривал уголовное дело в отношении экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Адис Момуналиев также вынес решение по делу издательского дома «Вечерний Бишкек».