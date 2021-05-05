Кто вошел в новый кабинет министров. Список

Президент Садыр Жапаров сегодня в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики», принятого референдумом 11 апреля, подписал указы о назначении членов кабинета министров.

Согласно подписанным указам:

Таалайбек Омуралиев — министр обороны;

Руслан Казакбаев — министр иностранных дел;

Асель Чынбаева — министр юстиции;

Алымкадыр Бейшеналиев — министр здравоохранения и социального развития;

Болотбек Купешев — министр образования и науки;

Кайрат Иманалиев — министр культуры, информации, спорта и молодежной политики;

Бообек Ажикеев — министр чрезвычайных ситуаций;

Улан Ниязбеков — министр внутренних дел;

Гулмира Абдралиева — министр транспорта и коммуникаций;

Кубанычбек Турдубаев — министр энергетики и промышленности;

Аскарбек Джаныбеков — министр сельского, лесного и водного хозяйства;

Алмамбет Шыкмаматов — министр по продвижению и защите инвестиций;

Динара Кутманова — председатель Государственного комитета по экологии и климату;

Камчыбек Ташиев — председатель Государственного комитета национальной безопасности.

Напомним, ранее Садыр Жапаров подписал другой указ, согласно которому правительство преобразовано в кабинет министров. Члены правительства считаются ушедшими в отставку.