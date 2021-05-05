Кто вошел в новый кабинет министров. Список

Президент Садыр Жапаров сегодня в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики», принятого референдумом 11 апреля, подписал указы о назначении членов кабинета министров.
Согласно подписанным указам:
- Таалайбек Омуралиев — министр обороны;
- Руслан Казакбаев — министр иностранных дел;
- Асель Чынбаева — министр юстиции;
- Алымкадыр Бейшеналиев — министр здравоохранения и социального развития;
- Болотбек Купешев — министр образования и науки;
- Кайрат Иманалиев — министр культуры, информации, спорта и молодежной политики;
- Бообек Ажикеев — министр чрезвычайных ситуаций;
- Улан Ниязбеков — министр внутренних дел;
- Гулмира Абдралиева — министр транспорта и коммуникаций;
- Кубанычбек Турдубаев — министр энергетики и промышленности;
- Аскарбек Джаныбеков — министр сельского, лесного и водного хозяйства;
- Алмамбет Шыкмаматов — министр по продвижению и защите инвестиций;
- Динара Кутманова — председатель Государственного комитета по экологии и климату;
- Камчыбек Ташиев — председатель Государственного комитета национальной безопасности.
Напомним, ранее Садыр Жапаров подписал другой указ, согласно которому правительство преобразовано в кабинет министров. Члены правительства считаются ушедшими в отставку.