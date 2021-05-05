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Власть

Кто вошел в новый кабинет министров. Список

Президент Садыр Жапаров сегодня в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики», принятого референдумом 11 апреля, подписал указы о назначении членов кабинета министров.

Согласно подписанным указам:

  • Таалайбек Омуралиев — министр обороны;
  • Руслан Казакбаев — министр иностранных дел;
  • Асель Чынбаева — министр юстиции;
  • Алымкадыр Бейшеналиев — министр здравоохранения и социального развития;
  • Болотбек Купешев — министр образования и науки;
  • Кайрат Иманалиев — министр культуры, информации, спорта и молодежной политики;
  • Бообек Ажикеев — министр чрезвычайных ситуаций;
  • Улан Ниязбеков — министр внутренних дел;
  • Гулмира Абдралиева — министр транспорта и коммуникаций;
  • Кубанычбек Турдубаев — министр энергетики и промышленности;
  • Аскарбек Джаныбеков — министр сельского, лесного и водного хозяйства;
  • Алмамбет Шыкмаматов — министр по продвижению и защите инвестиций;
  • Динара Кутманова — председатель Государственного комитета по экологии и климату;
  • Камчыбек Ташиев — председатель Государственного комитета национальной безопасности.

Напомним, ранее Садыр Жапаров подписал другой указ, согласно которому правительство преобразовано в кабинет министров. Члены правительства считаются ушедшими в отставку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192987/
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