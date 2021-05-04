Премьер-министр освободил от должности своего советника Арзыбека Бурканова

Арзыбек Бурканов освобожден от должности советника премьер-министра. Соответствующее распоряжение подписал Улукбек Марипов.

Арзыбек Бурканов проработал в должности менее двух месяцев. Он бывший губернатор Баткенской области. Проходил по уголовному делу в отношении вора в законе Камчи Кольбаева свидетелем. В суде он заявил, что не имеет претензий к подсудимому.

После октябрьских событий 2020 года, когда в Кыргызстане сменилась власть, пользователи соцсетей сообщали, что Арзыбек Бурканов решает кадровые вопросы.

Президент Садыр Жапаров опроверг эту информацию.

По его словам, он просто давал поручения Бурканову, который их выполнял.