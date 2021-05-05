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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Президент подписал новую Конституцию

Президент Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме 11 апреля. 

Глава государства также подписал соответствующий Закон Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики».

Напомним, за обновленную редакцию Основного закона проголосовали 79,3 процента, против — 13,7 процента.

Явка составила 36,6 процента. Плебисцит состоялся 11 апреля, в один день с местными выборами в 28 городах и 420 аймаках.

На церемонии оглашения послания главы государства народу страны участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192937/
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