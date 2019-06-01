Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Самат Кылжыев назначен руководителем аппарата правительства Кыргызстана в ранге министра.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Самат Кылжыев

Депутаты Жогорку Кенеша поддержали его кандидатуру единогласно. Прежний руководитель аппарата Шамиль Асымбеков подал заявление об уходе по собственному желанию на прошлой неделе.

Самат Кылжыев родился 16 мая 1974 года в селе Ак-Терек Иссык-Кульской области. Окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 1996-м налоговым инспектором отдела внешнего налогового контроля за физическими лицами Государственной налоговой инспекции по Первомайскому району Бишкека.

1997-1998 — инспектор инспекции по благоустройству Первомайского района Бишкека;

1998 — главный специалист отдела развития финансово-кредитной системы в центре экономических и социальных реформ при Министерстве финансов;

1998-2000 — заместитель начальника отдела развития финансово-кредитной системы в центре экономических и социальных реформ при Министерстве финансов;

2000-2002 — главный специалист отдела анализа бюджетной политики и расходов Главного бюджетного управления Министерства финансов;

2002-2003 — главный специалист отдела среднесрочного прогнозирования бюджета управления бюджетной политики Министерства финансов;

2003-2004 — заведующий отделом среднесрочного прогнозирования бюджета управления бюджетной политики Министерства финансов;

2004-2006 — заведующий отделом формирования бюджета развития управления бюджетной политики Министерства финансов;

2006-2007 — начальник управления политики расходов государственного управления Министерства финансов;

2007-2009 — начальник управления в Министерстве финансов;

2009-2010 — эксперт в Центральном агентстве развития, инвестиций и инноваций;

2010 — начальник управления в Министерстве финансов;

2010-2011 — заместитель министра финансов;

2011-2012 — заведующий отделом финансовой и кредитной политики аппарата правительства КР;

2013-2014 — заведующий отделом аналитики Счетной палаты;

2014-2016 — руководитель аппарата Счетной палаты;

2016 — советник председателя Национального банка КР;

2017 — консультант по развитию в Агентстве развития и инвестирования сообществ.

До назначения возглавлял отдел финансовой и кредитной политики аппарата правительства Кыргызстана.

Санжар Муканбетов назначен министром экономики Кыргызской Республики.

Фото из интернета. Санжар Муканбетов

На прошлой неделе министр экономики Олег Панкратов подал в отставку. Он отметил, что в его адрес в последнее время поступает много критики, поэтому он решил написать заявление.

Санжар Муканбетов родился 12 декабря 1972 года. Окончил Кыргызский технический университет и Кыргызский государственный национальный университет по специальности «экономист».

1994-1995 — инженер-конструктор в АО «Жанар»;

1995-1996 — инженер в АО «ТНК «Дастан»;

1996-1998 — специалист первой категории, ведущий специалист Госагентства по техническому сотрудничеству при Фонде госимущества КР;

1998-1999 — главный специалист Госагентства по иностранным инвестициям и экономическому развитию КР;

1999-2001 — начальник отдела, заместитель начальника управления по координации внешней помощи Госагентства по иностранным инвестициям и экономическому развитию;

2001-2002 — заместитель начальника управления программы государственных инвестиций Министерства финансов;

2002-2007 — директор департамента инвестиционной политики, начальник управления политики государственных инвестиций Министерства финансов и экономики;

2007-2009 — заместитель министра экономического развития и торговли;

2010-2014 — заместитель министра экономики;

2014-2019 — председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком (несколько месяцев занимал пост вице-премьер-министра Кыргызстана).

Эркинбек Чодуев назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана.

Фото пресс-службы парламента. Эркинбек Чодуев

На прошлой неделе министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев подал в отставку.

Эркинбек Чодуев родился 25 ноября 1963 года в селе Ак-Жар Ошской области. Окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности «инженер-строитель», Кыргызский государственный университет по специальности «экономист», Кыргызский государственный университет по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1987-м мастером в тресте «Ошстрой».

1999–2011 — исполнительный директор, замгендиректора, генеральный директор ОсОО «Хлопковая корпорация «Лиматекс»;

2011–2014 — директор ОсОО «Ак-Текс»;

с 2014-го — заместитель министра сельского хозяйства.

Дастан Догоев назначен председателем Государственного комитета информационных технологий и связи.

Фото пресс-службы президента КР. Дастан Догоев

Бывший председатель Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию после скандала вокруг сотового оператора «КТ Мобайл».

Дастан Догоев родился 3 августа 1986 года в Караколе (Иссык-Кульская область). Образование высшее.

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Айнура Аскарова стала депутатом Жогорку Кенеша.

2012-2014 — начальник отдела управления проектами, заместитель директора по развитию учреждения на государственном предприятии «Инфосистема» при Минфине;2014-2017 — заместитель председателя Государственной регистрационной службы;2017-2018 — председатель Государственной регистрационной службы. В феврале 2018-го написал заявление об увольнении с поста председателя ГРС по собственному желанию.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Айнура Аскарова

Вакантное место появилось в связи с назначением депутата Айтмамата Назарова на должность главы Национального энергохолдинга.

Айнура Аскарова родилась 9 октября 1976 года в селе Кегети Чуйской области. Окончила Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына (факультет журналистики), Академию госуправления (магистр). Учится в аспирантуре Кыргызского государственного университета имени И.Арабаева по специальности «политология».

1998–2003 — обозреватель газеты «Эркин-Тоо»;

2003–2005 — шеф-редактор журнала «Замандаш»;

2005–2006 — пресс-секретарь Министерства образования;

2006–2007 — пресс-секретарь торага Жогорку Кенеша;

2007–2011 — находилась в декретном отпуске;

2009–2015 — член политического совета и заведующая информационным отделом партии «Замандаш»;

2011 — консультант депутата ЖК;

2015 — куратор комитета женщин политической партии «Кыргызстан»;

2016 — эксперт фракции «Кыргызстан» Жогорку Кенеша;

2017–2018 — глава кафедры регионоведения и культурологии КГУ имени Арабаева, привлеченный преподаватель Нацкомиссии по государственному языку при президенте.

Алмазбек Атамбаев сложил с себя полномочия председателя СДПК.

Он временно приостановил свое членство в партии СДПК, а также свое председательство.

Такое решение приняли единогласно на заседании политсовета. Оно продиктовано принятием парламентом пакета поправок в Закон «О гарантиях деятельности президента».

Исполняет обязанности лидера партии социал-демократов временно нардеп Асель Кодуранова.

Канайым Бактыгулова назначена послом Кыргызстана в Монголии.

Посол Кыргызстана в Китае Канайым Бактыгулова стала диппредставителем КР в Монголии по совместительству с резиденцией в Пекине.

В 2014-2017 годах она уже занимала этот пост.

Бакыт Шайдуллаев стал депутатом Бишкекского горкенеша.

Он стал депутатом от фракции «Мекеним Кыргызстан».

Бакыт Шайдуллаев пришел в Бишкекский горкенеш вместо сложившего досрочно депутатские полномочия Павла Десятникова после того, как в социальных сетях появилась информация о наличии у него российского гражданства.

Калича Умуралиева назначена директором муниципального предприятия «Городские парки».

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«В каждом парке у нас есть спорный вопрос, но у меня имеется программа по охране и развитию парковых зон. С командой мэра у меня общие взгляды на тему парков, и, думаю, противоречий не возникнет», — сказалаглава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

В мэрии отметили, что Калича Умуралиева активно участвует в общественной жизни столицы и теперь она в команде единомышленников.

Эшмамбет Аматов назначен председателем правления ОАО «Кыргызтелеком».

Решение принято 30 мая на заседании совета директоров.

Совет директоров ОАО «Кыргызтелеком» уже представил председателя коллективу.

Юристанбек Шыгаев уволен с поста директора Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Юристанбек Шыгаев уволен приказом министра культуры Азамата Жаманкулова.

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Заявление с просьбой об отпуске с последующим увольнением Юристанбек Шыгаев написал после того, как СМИ стало известно, что он вынес из хранилища два подлинника — один кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другой «Портрет Бакунина» Николая Ге — и вернул их поврежденными. Он утверждал, что все исправит.

Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана ищет нового директора.

О кадровых перестановках с 20 по 24 мая читайте здесь.