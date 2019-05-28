Юристанбек Шыгаев уволен с поста директора Музея изобразительных искусств

Народный художник Юристанбек Шыгаев уволен с поста директора Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и туризма.

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По данным ведомства, Юристанбек Шыгаев уволен приказом министра культуры Азамата Жаманкулова.

Напомним, заявление с просьбой об отпуске с последующим увольнением Юристанбек Шыгаев написал после того, как СМИ стало известно, что он вынес из хранилища два подлинника — один кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другой «Портрет Бакунина» Николая Ге — и вернул их поврежденными. Юристанбек Шыгаев утверждал, что все исправит. Бывший глава министерства Султан Раев заявил, что ничего не понимает и ошеломлен поступком Шыгаева.