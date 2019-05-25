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Власть

Алмазбек Атамбаев больше не председатель в партии СДПК. Временно

Экс-президент Алмазбек Атамбаев временно приостановил свое членство в партии СДПК, а также свое председательство. Об этом 24.kg сообщил член политсовета Адиль Турдукулов.

По его словам, такое решение приняли сегодня единогласно на заседании политсовета, оно продиктовано принятием парламентом пакета поправок в Закон «О гарантиях деятельности президента».

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Отметим, что одна из предложенных норм гласит: бывший глава государства в случае, если он занимается активно политикой и состоит в партии, лишается всех привилегий, в частности неприкосновенности.

Исполняет обязанности лидера партии социал-демократов временно нардеп Асель Кодуранова. СДПК намерена обжаловать изменения, касающиеся лишения экс-президента иммунитета в Конституционной палате.
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