Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Шамильбек Асымбеков освобожден от должности руководителя аппарата правительства.

Он подал заявление об уходе по собственному желанию.

В этой должности он не проработал и года — с 20 сентября 2018 года.

Мурат Мукамбетов освобожден от должности заместителя руководителя аппарата правительства.

Как сообщили в аппарате правительства, кадровое решение принято с учетом последних событий с ОсОО «КТ Мобайл» и по созданию государственного национального оператора сотовой связи, деятельности руководства Секретариата Национального форума Открытого правительства.

В должности он находился с августа 2018 года.

Министр экономики Олег Панкратов подал в отставку.

Олег Панкратов отметил, что в его адрес в последнее время поступает много критики, поэтому он решил написать заявление.

Олег Панкратов занимал пост министра экономики с 2018-го. До этого с 2015 по 2017 год он был вице-премьер-министром КР.

Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев подал в отставку.

Заявление Нурбек Мурашев написал по собственному желанию.

Три года был министром. Никто так долго не удержался. А я смог. Жаль, что не оценили. Нурбек Мурашев

Нурбек Мурашев постоянно находится в центре внимания, он самый критикуемый чиновник.

«Черную калошу» как самому неэффективному чиновнику бизнесмены вручили именно Нурбеку Мурашеву. Министр сельского хозяйства считает, что ее ему дали незаслуженно.

Отметим, что на заседании кабмина 22 мая премьер-министр сделал замечание Нурбеку Мурашеву.

Бакыт Шаршембиев освобожден от занимаемой должности председателя Госкомитета информационных технологий и связи.

Он подал заявление об уходе по собственному желанию.

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Бакыт Шаршембиев в 2016-2017 годах уже возглавлял Государственный комитет информационных технологий и связи. 20 апреля 2018-го его вновь назначили председателем ГКИТиС.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев внес кандидатуру Дастана Догоева для назначения на должность председателя Государственного комитета информационных технологий и связи.

Мырза Джаманбаев назначен заместителем председателя Госпромэнергонедр.

В феврале премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев объявил выговор председателю Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмилю Осмонбетову и освободил от должностей его заместителей Азизбека Орокова и Суйунтбека Аликеева.

Заведующий отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства Азамат Оморов отметил, что Мырза Джаманбаев хорошо знает сферу недропользования и у него большой опыт в ней.

Иманкадыр Рысалиев подал в отставку с поста главы «Открытого правительства»

Решение добровольно покинуть пост последовало лишь после того, как премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев публично заявил, что Иманкадыр Рысалиев должен это сделать.

Айтмамат Назаров возглавил Энергохолдинг.

Иманкадыр Рысалиев оказался в центре скандала после того, как широкой общественности стало известно о лоббировании чиновниками проекта по созданию еще одного государственного сотового оператора «КТ Мобайл». Сын Рысалиева числился в неработающей компании заместителем директора и получал самую высокую зарплату.

Азамат Абдыкадыров, возглавлявший предприятие с 2018 года, был уволен 22 мая.

Айтмамат Назаров сдал депутатский мандат. В парламенте он возглавлял комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

Айтмамат Назаров родился 5 февраля 1972 года в селе Кара-Март Сузакского района Джалал-Абадской области. Окончил Кыргызский государственный университет по специальности «экономист».

Трудовую деятельность начал в 1994-м преподавателем в Джалал-Абадском коммерческом институте.

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В 1997-1998 годах работал главным бухгалтером мэрии Оша, в 1998-2000 годах — главным специалистом государственной администрации Джалал-Абадской области, дослужившись до заместителя главы акима администрации Базар-Коргонского района.

В 2006-2007 годах возглавлял ОсОО Аk kаz (водочный завод) в Оше, в 2007-2010 годах — директор государственного предприятия «Кара-Балтинский сахарный завод».

В 2012-2015 годах являлся президентом ЗАО Bear Beer (пивоваренный завод, Шопоков).

В феврале 2016-го стал депутатом Жогорку Кенеша.

Бактыгуль Исмаилова назначена начальником Управления здравоохранения мэрии Бишкека.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов принял во внимание представление руководителя аппарата мэрии Балбака Тулобаева.

На втором этапе конкурса Бактыгуль Исмаилова набрала наивысший балл — 60, на втором месте с 57 баллами оказалась экс-вице-мэр города Асель Куламбаева.

Бактыгуль Исмаиловой 52 года. Окончила лечебный факультет Кыргызского государственного медицинского института, интернатуру по специальности «акушерство и гинекология».

С 1994 по 2004-й работала акушером-гинекологом в столичном роддоме № 1.

2009-2018 — глава Центра семейной медицины № 12, координатор здравоохранения по Ленинскому району.

С декабря 2018 года возглавляла объединенный центр семейной медицины Первомайского района Бишкека.

О кадровых перестановках с 13 по 17 мая читайте здесь.