Юристанбек Шыгаев ушел в отпуск с последующим увольнением

Директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Юристанбек Шыгаев написал заявление об отпуске с последующим увольнением. Об этом 24.kg сообщили в музее.
два подлинника — один кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другой — «Портрет Бакунина» Николая Ге — и вернул поврежденными.
Юристанбек Шыгаев утверждает, что все исправит, а министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов просит дождаться итогов работы комиссии. Бывший глава министерства Султан Раев заявил, что ничего не понимает и ошеломлен поступком Шыгаева.
На вопрос 24.kg, подписал ли он, как глава профильного ведомства, заявление Юристанбека Шыгаева, Азамат Жаманкулов ответил: «Мне некогда, попозже».