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Общество
Сюжет: Скандалы в сфере культуры (60)

Юристанбек Шыгаев ушел в отпуск с последующим увольнением

Директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Юристанбек Шыгаев написал заявление об отпуске с последующим увольнением. Об этом 24.kg сообщили в музее.

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По их данным, комиссия Министерства культуры, информации и туризма продолжает проводить ревизию. Ранее стало известно, что Юристанбек Шыгаев вынес из хранилища два подлинника — один кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другой — «Портрет Бакунина» Николая Ге — и вернул поврежденными.

Юристанбек Шыгаев утверждает, что все исправит, а министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов просит дождаться итогов работы комиссии. Бывший глава министерства Султан Раев заявил, что ничего не понимает и ошеломлен поступком Шыгаева.

На вопрос 24.kg, подписал ли он, как глава профильного ведомства, заявление Юристанбека Шыгаева, Азамат Жаманкулов ответил: «Мне некогда, попозже».
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