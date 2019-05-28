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Власть

В Бишкекском городском кенеше вместо Павла Десятникова новый депутат

В Бишкекском городском кенеше новый депутат. От фракции «Мекеним Кыргызстан» им стал Бакыт Шайдуллаев. Мандат вручили сегодня на сессии БГК.

Он пришел в Бишкекский горкенеш вместо сложившего досрочно депутатские полномочия Павла Десятникова после того, как в социальных сетях появилась информация о наличии у него российского гражданства.

Согласно статье 47 Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», полномочия депутата БГК должны быть прекращены в случае «выхода из гражданства Кыргызской Республики, утраты гражданства Кыргызской Республики или принятия гражданства иностранного государства».
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