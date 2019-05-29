Минкультуры ищет нового директора музея изобразительных искусств

Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана начало прием документов на должность директора Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г.Айтиева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, заявление с просьбой об отпуске с последующим увольнением прежний глава Юристанбек Шыгаев написал после того, как СМИ стало известно, что он вынес из хранилища два подлинника — один кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другой «Портрет Бакунина» Николая Ге — и вернул их поврежденными.

Претендент должен иметь высшее профессиональное (гуманитарное, педагогическое, экономическое) образование, опыт работы в музеях не менее трех лет либо опыт работы на руководящих должностях в сфере культуры и искусства не менее пяти лет. Наличие ученой степени преимущественно. Необходимо также представить документы: