Минкультуры ищет нового директора музея изобразительных искусств

Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана начало прием документов на должность директора Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Г.Айтиева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, заявление с просьбой об отпуске с последующим увольнением прежний глава Юристанбек Шыгаев написал после того, как СМИ стало известно, что он вынес из хранилища два подлинника — один кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другой «Портрет Бакунина» Николая Ге — и вернул их поврежденными.
Претендент должен иметь высшее профессиональное (гуманитарное, педагогическое, экономическое) образование, опыт работы в музеях не менее трех лет либо опыт работы на руководящих должностях в сфере культуры и искусства не менее пяти лет. Наличие ученой степени преимущественно. Необходимо также представить документы:
• личное заявление о рассмотрении документов с указанием вакансии;
• личный листок по учету кадров с фотографией;
• резюме;
• автобиографию;
• копию паспорта (оригинал паспорта предъявляется по прибытии на конкурс);
• копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, присвоении ученой степени и ученого звания (заверить нотариально);
• копию трудовой книжки (заверить нотариально);
• рекомендации с места работы (желательно).
Документы, подшитые в дело, необходимо представить лично до 7 июня с 9.00 до 18.00 по адресу: улица Пушкина, 78.