Закон, позволяющий лишать экс-президента страны неприкосновенности, подписан

Сооронбай Жээнбеков подписал закон о внесении изменений в закон о гарантиях деятельности президента. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что закон принят Жогорку Кенешем 4 апреля 2019 года для приведения в соответствие с Конституцией, принятой референдумом 27 июня 2010 года.

Ранее Конституционная палата признала статью 12 закона противоречащей Конституции, так как она не предусматривала процедуру привлечения к ответственности экс-президента за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий главы государства. Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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Напомним, что концепция поправок в закон о гарантиях деятельности президента в ходе обсуждения в парламенте изменилась. Изначально инициаторы поправок Исхак Масалиев и Курманкул Зулушев предлагали убрать статью 12 о неприкосновенности экс-президента, поскольку в Конституции эта норма не прописана и Закон «О гарантиях деятельности президента» должен быть приведен в соответствие.

Но их коллеги Асель Кодуранова и Таабалды Тиллаев предложили через согласие Жогорку Кенеша лишать экс-главу государства неприкосновенности, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за те деяния, которые были им совершены в период, когда он руководил страной. Если же бывший глава государства преступил закон уже после того, как сложил полномочия президента, то будет отвечать как любой другой гражданин.

Кроме того, в пакет поправок включена норма Акылбека Жапарова о том, что бывший глава государства лишается неприкосновенности и прочих привилегий, если он остается в большой политике и претендует на государственные должности.