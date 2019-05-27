20:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека (62)

Курировать парки Бишкека будет гражданская активистка Калича Умуралиева

Директором муниципального предприятия «Городские парки» назначена глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева. Соответствующие распоряжение подписал мэр Бишкека Азиз Суракматов.

Читайте по теме
Эскизы нового парка в южной части Бишкека показали в мэрии. Ждут предложений

Калича Умуралиева рассказала 24.kg, чем она будет заниматься. «В каждом парке у нас есть спорный вопрос, но у меня имеется программа по охране и развитию парковых зон. С командой мэра у меня общие взгляды на тему парков и, думаю, противоречий не возникнет», — сказала Калича Умуралиева.

Она добавила, что придется активно поработать по паркам и депутатам горкенеша.

В мэрии отметили, что Калича Умуралиева активно участвует в общественной жизни столицы и теперь она в команде единомышленников. 
Ссылка:
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
Эскизы нового парка в южной части Бишкека показали в мэрии. Ждут предложений
К Дню независимости Кыргызстана в Бишкеке появится новый парк
Детям Бишкека могут запретить гулять по бульвару Эркиндик. Инициатива аксакалов
Конкурс по реорганизации парка Айтматова не состоялся
В Бишкеке начали подготовку к разбивке нового парка на Южной магистрали
В Бишкекском горкенеше недовольны, что милиционеров не найти в парках
В Бишкеке появится новый сквер для жителей массивов «Кара-Джигач» и «Алтын-Ордо»
Путин приехал в Бишкек. Возле театра оперы и балета за ночь уложили асфальт
В Бишкеке просят отремонтировать парк Победы
В Бишкеке просят отреставрировать парк имени Горького
Популярные новости
Учителя школы &#8470;&nbsp;24&nbsp;Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец Учителя школы № 24 Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец
Штормовое предупреждение: ожидаются ливни Штормовое предупреждение: ожидаются ливни
Алмазбек Атамбаев несколько раз предлагал мировую. Сооронбай Жээнбеков не&nbsp;хочет Алмазбек Атамбаев несколько раз предлагал мировую. Сооронбай Жээнбеков не хочет
Как девушка из&nbsp;глубинки Кыргызстана покорила модный мир России Как девушка из глубинки Кыргызстана покорила модный мир России
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! активно наращивает емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! активно наращивает емкость сети 4G LTE
Еще больше интернета с&nbsp;тарифом #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от&nbsp;MegaCom Еще больше интернета с тарифом #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom
Бишкектеплосеть установит во&nbsp;всех многоэтажных домах счетчики на&nbsp;тепло и&nbsp;воду Бишкектеплосеть установит во всех многоэтажных домах счетчики на тепло и воду
Официальный комментарий ГП&nbsp;&laquo;НК&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; Официальный комментарий ГП «НК «Кыргыз темир жолу»