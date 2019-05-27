Курировать парки Бишкека будет гражданская активистка Калича Умуралиева

Директором муниципального предприятия «Городские парки» назначена глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева. Соответствующие распоряжение подписал мэр Бишкека Азиз Суракматов.

Читайте по теме Эскизы нового парка в южной части Бишкека показали в мэрии. Ждут предложений

Калича Умуралиева рассказала 24.kg, чем она будет заниматься. «В каждом парке у нас есть спорный вопрос, но у меня имеется программа по охране и развитию парковых зон. С командой мэра у меня общие взгляды на тему парков и, думаю, противоречий не возникнет», — сказала Калича Умуралиева.

Она добавила, что придется активно поработать по паркам и депутатам горкенеша.

В мэрии отметили, что Калича Умуралиева активно участвует в общественной жизни столицы и теперь она в команде единомышленников.