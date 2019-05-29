Новые члены правительства. Жогорку Кенеш одобрил кандидатуры

Жогорку Кенеш одобрил кандидатуры новых членов правительства. Решение принято сегодня на заседании.

Самат Кылжыев представлен на должность руководителя аппарата правительства, Санжар Муканбетов — на должность министра экономики, Эркинбек Чодуев — на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, Дастан Догоев — на должность председателя Государственного комитета информационных технологий и связи.

Депутаты поддержали кандидатуры единогласно.

Чиновники, ранее занимавшие эти должности, написали заявления об уходе по собственному желанию.