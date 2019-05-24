Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев подал в отставку. Информацию подтвердили в ведомстве.
Очевидно, что глава правительства отставку главы Минсельхоза примет. Нурбек Мурашев постоянно находится в центре внимания, и он самый критикуемый чиновник.
Отметим, что на заседании кабмина 22 мая премьер-министр сделал замечание Нурбеку Мурашеву.
«Как в прошлом году, картошку не должны приносить в кабинет. Уже сейчас нужно искать покупателей. Подумайте об этом», — предупредил Мухаммедкалый Абылгазиев.
Напомним, что «Черную калошу» как самому неэффективному чиновнику бизнесмены вручили именно Нурбеку Мурашеву.