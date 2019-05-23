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Общество

Айтмамат Назаров возглавил Энергохолдинг

Бывший депутат Жогорку Кенеша Айтмамат Назаров возглавил Энергохолдинг. Информацию об этом 24.kg подтвердили в компании.

Азамат Абдыкадыров, возглавлявший предприятие с 2018 года, накануне уволен.

Айтмамат Назаров сегодня сдал депутатский мандат, заявив, что может возглавить Энергохолдинг. Его уже представили коллективу.

Айтмамат Назаров по образованию экономист. Ранее в энергокомпаниях не работал.

Трудовую деятельность начал в 1994-м преподавателем в Джалал-Абадском коммерческом институте.

В 1997-1998 годах работал главным бухгалтером мэрии Оша, в 1998-2000 годах — главным специалистом государственной администрации Джалал-Абадской области, дослужившись до заместителя главы акима администрации Базар-Коргонского района.

В 2006-2007 годах возглавлял ОсОО Аk kаz (Водочный завод) в Оше, в 2007-2010 годах — директор государственного предприятия «Кара-Балтинский сахарный завод».

В 2012-2015 годах являлся президентом ЗАО Bear Beer (Пивоваренный завод, Шопоков).

В феврале 2016-го стал депутатом Жогорку Кенеша.
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