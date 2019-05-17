Сын Иманкадыра Рысалиева получал самую высокую зарплату в «КТ Мобайл»

Самую высокую заработную плату в «КТ Мобайл» получал заместитель директора компании Эрназар Иманкадыр уулу. Об этом сегодня на заседании рабочей группы Жогорку Кенеша сообщил исполняющий обязанности председателя правления ОАО «Кыргызтелеком» Эмиль Акматов.

По его словам, он получал зарплату в 157 тысяч сомов в месяц. При этом таковой была только сумма оклада. Размер бонусов и премиальных Кыргызтелеком сейчас уточняет. Такую зарплату Эрназар Иманкадыр уулу получал четыре месяца — с января по апрель 2019 года.

При этом у генерального директора «КТ Мобайл» Нурбека Мукамбетова по штатному расписанию была установлена нулевая ставка оклада.

«Нурбек Мукамбетов был первым директором MegaCom. Именно он запускал эту сеть. У него есть хороший опыт, поэтому мы его и привлекли в проект», — рассказал Эмиль Акматов.