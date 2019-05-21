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Общество

Министр сельского хозяйства считает «черную калошу» от бизнесменов незаслуженной

Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев считает, что «черную калошу» как самому неэффективному чиновнику бизнесмены ему вручили незаслуженно. Об этом он заявил 24.kg.

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По словам министра, он готов воспринимать критику, но справедливую и полную. «Я нормально отношусь, когда замечания делают. Но считаю, что в этом случае члены Национального делового клуба не совсем объективны и их упреки не аргументированы. Согласен, был провал по картофелю. А достижений зато сколько! В сфере того же животноводства», — считает Нурбек Мурашев.

В свою очередь глава НДК Сергей Пономарев сказал, что прогнозы Минсельхоза недостоверны и ведомство не отвечает за свои ошибки, не помогает фермерам продать товар.

Однако Нурбек Мурашев с ним не согласен. Он утверждает, что прогнозы настолько точны, насколько возможно, а предугадать все нереально.

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Отметим, что в начале года при отчете в правительстве Нурбек Мурашев и вовсе переложил ответственность с себя на Бога. Депутаты поинтересовались, не повторится ли ситуация с картофелем, есть ли гарантии на цену фасоли, на которую делает ставки Минсельхоз в 2019 году, и не пострадают ли фермеры. Нурбек Мурашев ответил им так: «На цену никто не может дать гарантии: ни я, ни вы, ни премьер-министр. Только один Аллах знает».
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