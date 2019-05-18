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Общество

В мэрии Бишкека определились с кандидатом на пост начальника Горздрава

На должность начальника управления здравоохранения Бишкека рекомендовали Бактыгуль Исмаилову. Об этом 24.kg сообщил председатель комиссии мэрии по кадрам Балбак Тулобаев.

По его словам, накануне состоялся второй этап конкурса, и Бактыгуль Исмаилова набрала наивысший балл — 60, на втором месте с 57 баллами оказалась экс-вице-мэр города Асель Куламбаева.

«Всего в конкурсе приняли участие 9 человек, все достойные кадры. Все прошло по закону. Члены комиссии рекомендовали назначить Исмаилову на эту должность. Назначения пока не было, ожидается через несколько дней», — сказал Балбак Тулобаев.

Бактыгуль Исмаилова возглавляет центр семейной медицины № 12, является супругой главврача Центра экстренной медицины Искендера Шаяхметова.

«На первом этапе конкурса проверяют, отвечает ли претендент квалификационным требованиям. Затем документы отправляют в Госкадровую службу, и если все нормально, то претендентов допускают к тестированию. После теста все проходят следующий этап конкурса. Чья жена, чья дочка, чей родственник — нам не интересно. По закону члены комиссии должны допустить этих людей к эссе. Если есть какие-то юридические недостатки, это дело других органов. Если есть конфликт интересов, пусть Минздрав проверяет, но в данное время мы не видим никаких противоречий», — прокомментировал Балбак Тулобаев.
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