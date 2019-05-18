Иманкадыр Рысалиев подал в отставку с поста главы «Открытого правительства»

Иманкадыр Рысалиев подал в отставку с должности руководителя секретариата Национального форума Открытого правительства. Об этом сегодня он сообщил журналистам.

Решение добровольно покинуть пост последовало лишь после того, как премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев публично заявил, что Иманкадыр Рысалиев должен это сделать.

По словам Иманкадыра Рысалиева, он отправил соответствующее заявление в правительство и ОБСЕ.

Ранее глава правительства рекомендовал руководителю программного офиса ОБСЕ отозвать скандального серого кардинала с этой должности.

Иманкадыр Рысалиев оказался в центре скандала после того, как широкой общественности стало известно о лоббировании чиновниками проекта по созданию еще одного государственного сотового оператора «КТ Мобайл». Сын Рысалиева числился в неработающей компании заместителем директора и получал самую высокую зарплату.

«Мы подтверждаем, что руководитель секретариата международной организации «Открытое правительство» Иманкадыр Рысалиев приходится бажа (свояк) премьер-министру. Однако, о том, что его сын Эрназар является заместителем директора компании «КТ Мобайл», Мухаммедкалыю Абылгазиеву до последнего времени известно не было. В этой ситуации глава правительства считает, что он должен покинуть свою должность», — признали после скандала в правительстве.

Ранее в Жогорку Кенеше после скандала с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании "КТ Мобайл".На заседании комиссиии стало известно, что Иманкадыр Рысалиев угрожал главе сотовой компании MegaCom.