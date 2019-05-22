Премьер обещал уволить некоторых чиновников: не борются с теневой экономикой

Премьер-министр обещал попрощаться с некоторыми чиновниками, которые не борются с теневой экономикой. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил Мухаммедкалый Абылгазиев.

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Он обратился к руководителям Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, ГНС, ГТС и заявил, что работа по выявлению контрабанды, в частности топлива, слабая.

«Кто не работает над теневой экономикой, мы рассмотрим ответственность. Нет учета, кто заходит, что уходит. Цены на ГСМ снизили на два сома. Значит, там была контрабанда, неучтенный ввоз», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, к проверке должны подготовиться главы районов. Отдельное обращение было к министру сельского хозяйства Нурбеку Мурашеву.

«Как в прошлом году, картошку не должны приносить в кабинет. Уже сейчас нужно искать покупателей. Подумайте об этом», — предупредил премьер-министр.

Напомним, «Черную калошу» как самому неэффективному чиновнику бизнесмены вручили именно главе Министерства сельского хозяйства Нурбеку Мурашеву.