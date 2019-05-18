Премьер выступает за отставку Иманкадыра Рысалиева из «Открытого правительства»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что Иманкадыр Рысалиев должен покинуть пост главы национального форума «Открытое правительство». Он рекомендовал отозвать скандального серого кардинала с этой должности. Об этом 24.kg сегодня сообщили в аппарате правительства.

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Глава кабмина уже направил руководителю программного офиса ОБСЕ в Бишкеке послу Пьер фон Арксу свое обращение и рекомендовал инициировать процесс отзыва с занимаемой должности руководителя секретариата Национального форума «Открытого правительства» Иманкадыра Рысалиева в связи с большим резонансом в обществе, вызванным ситуацией вокруг него.