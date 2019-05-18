19:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Премьер выступает за отставку Иманкадыра Рысалиева из «Открытого правительства»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что Иманкадыр Рысалиев должен покинуть пост главы национального форума «Открытое правительство». Он рекомендовал отозвать скандального серого кардинала с этой должности. Об этом 24.kg сегодня сообщили в аппарате правительства.

Читайте по теме
Скандал с «КТ Мобайл». Как многомиллионные проекты чиновники отдают своей родне

Глава кабмина уже направил руководителю программного офиса ОБСЕ в Бишкеке послу Пьер фон Арксу свое обращение и рекомендовал инициировать процесс отзыва с занимаемой должности руководителя секретариата Национального форума «Открытого правительства» Иманкадыра Рысалиева в связи с большим резонансом в обществе, вызванным ситуацией вокруг него.

«Это решение продиктовано важностью дальнейшего эффективного продвижения принципов прозрачности в государственном управлении и вовлечении гражданского сектора в государственное управление», — прокомментировали в аппарате правительства.

Ранее в Жогорку Кенеше после скандала с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл».На заседании комиссиии стало известно, что Иманкадыр Рысалиев угрожал главе сотовой компании MegaCom.  
Ссылка:
просмотров: 505
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с «КТ Мобайл». Новые детали, угрозы и недоверие правительству
МВД проверит заявление Акылбека Жамангулова о поступивших ему угрозах
Я что, дебил? Иманкадыр Рысалиев прокомментировал заявление главы MegaCom
Где наш президент? Серый кардинал Иманкадыр Рысалиев угрожал главе MegaCom
Скандал с «КТ Мобайл». Как многомиллионные проекты чиновники отдают своей родне
Кругом одна родня. Скандал с «КТ Мобайл» прокомментировали в правительстве
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. Где установлены видеокамеры для фиксации нарушений «Безопасный город». Где установлены видеокамеры для фиксации нарушений
Я&nbsp;что, дебил? Иманкадыр Рысалиев прокомментировал заявление главы MegaCom Я что, дебил? Иманкадыр Рысалиев прокомментировал заявление главы MegaCom
Еще один судья сбежал из&nbsp;Кыргызстана Еще один судья сбежал из Кыргызстана
В&nbsp;Бишкеке снесли кафе &laquo;Золотая бочка&raquo; и&nbsp;&laquo;Съезд PUB&raquo; В Бишкеке снесли кафе «Золотая бочка» и «Съезд PUB»
Бизнес
АКЦИЯ от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Кредиты для бизнеса от&nbsp;12&nbsp;процентов годовых! АКЦИЯ от «Халык Банк Кыргызстан»: Кредиты для бизнеса от 12 процентов годовых!
Главное музыкальное событие лета&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2019! Главное музыкальное событие лета — O!PEN AIR 2019!
Тариф &laquo;ХАЙП&raquo; стал ближе: подключение возможно на&nbsp;номерах в&nbsp;любом коде MegaCom Тариф «ХАЙП» стал ближе: подключение возможно на номерах в любом коде MegaCom
Инновационные холодильники&nbsp;LG меняют представление о&nbsp;хранении продуктов Инновационные холодильники LG меняют представление о хранении продуктов