Премьер выступает за отставку Иманкадыра Рысалиева из «Открытого правительства»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что Иманкадыр Рысалиев должен покинуть пост главы национального форума «Открытое правительство». Он рекомендовал отозвать скандального серого кардинала с этой должности. Об этом 24.kg сегодня сообщили в аппарате правительства.
Глава кабмина уже направил руководителю программного офиса ОБСЕ в Бишкеке послу Пьер фон Арксу свое обращение и рекомендовал инициировать процесс отзыва с занимаемой должности руководителя секретариата Национального форума «Открытого правительства» Иманкадыра Рысалиева в связи с большим резонансом в обществе, вызванным ситуацией вокруг него.
«Это решение продиктовано важностью дальнейшего эффективного продвижения принципов прозрачности в государственном управлении и вовлечении гражданского сектора в государственное управление», — прокомментировали в аппарате правительства.
Ранее в Жогорку Кенеше после скандала с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл».На заседании комиссиии стало известно, что Иманкадыр Рысалиев угрожал главе сотовой компании MegaCom.