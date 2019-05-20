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Общество

Получи калошу! Худшим чиновником бизнес назвал Нурбека Мурашева

«Черную калошу» как самому неэффективному чиновнику бизнес решил вручить главе Министерства сельского хозяйства Нурбеку Мурашеву. Об этом 24.kg сообщил глава Национального делового клуба (НДК) Сергей Пономарев.

По его словам, закончилось голосование среди членов НДК и по итогам рабочего года названы самые эффективные и неэффективные руководители.

Бизнесмены большинством голосов решили вручить «Черную калошу» главе Минсельхоза из-за убытков, которые понес малый и средний бизнес в прошлом году, когда не мог продать урожай картофеля.

«Рекомендации о том, какую культуру сажать, чтобы потом продать ее выгодно, дает Минсельхоз. Во всем мире, если ведомство берет на себя функции по предоставлению прогнозов, то готово отвечать за них и в случае необходимости помогать предпринимателям продать товар. У нас же какой-то половинчатый подход», — прокомментировал решение Сергей Пономарев.

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Кроме того, в тройке худших чиновников оказались глава Гостаможенной службы Алмаз Онолбеков и Госналоговой службы Тенизбек Абжапаров.

«Нужно понимать, что такое решение — это не совсем критика только в адрес руководителей. Они, может, и работают как положено, но у них есть сотрудники, которые злоупотребляют положением», — заключил Сергей Пономарев.

Что касается «Золотого рукопожатия», то уже во второй раз его получает министр экономики Олег Панкратов.

Интересно, что в этом году он всего на один голос опередил своего заместителя Эльдара Абакирова. Высокую оценку бизнес дал чиновникам за продвижение проекта по созданию в Кыргызстане бизнес-омбудсмена и введения моратория на проверки бизнеса.

Кстати, по этой же причине на третьем месте в числе самых эффективных чиновников оказался премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

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«Мы знаем, что проект по созданию бизнес-омбудсмена зарождался именно в Министерстве экономики. Было много противников этой идеи, но ее довели до конца. То же самое и с мораторием на проверки. Мы не дали Мухаммедкалыю Абылгазиеву первое место, потому что это был бы нонсенс, что глава правительства получает «Золотое рукопожатие» при том, что его сотрудники получили «Черную калошу», — подчеркнул глава Национального делового клуба.
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