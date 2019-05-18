Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Идрис Кадыркулов освобожден от должности председателя ГКНБ.

Он подал в отставку после скандала. Идрис Кадыркулов возглавлял ведомство с 20 апреля 2018 года.

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В последнее время в адрес главы ГКНБ звучало много упреков и критики. Его, в частности, обвиняли в том, что спецслужбы продолжают заниматься политическим сыском. Так называемое дело айтишников в отношении руководства ГП «Инфоком» и ГРС также вызвало широкий общественный резонанс.

Экс-председатель ГРС Алина Шаикова открыто обвинила Идриса Кадыркулова в лоббировании интересов швейцарской компании «КБА НотаСис С.А.».

Назначения в Министерстве иностранных дел КР.

Талант Султанов назначен гендиректором государственного предприятия дипломатического сервиса «Кыргыздипсервис». Ранее он занимал должность директора департамента административной работы Министерства иностранных дел.

Новым директором департамента информации — официальным представителем МИД КР назначен Уланбек Дыйканбаев.

Абдибакыт Халмурзаев назначен прокурором Баткенской области.

Фото vb.kg. Абдибакыт Халмурзаев

Прежнего прокурора Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства Баткенской области.

Абдибакыт Халмурзаев родился в 1968 году в селе Кызыл-Булак Ошской области.

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Занимал высокие должности в надзорном органе в бакиевские времена. В январе 2010 года стал заместителем генерального прокурора. До того служил прокурором Иссык-Кульской области.

После скандала в начале 2012 года под давлением депутатов подал в отставку. В 2014 году стал прокурором Октябрьского района Бишкека, в августе 2017-го — прокурором Бишкека.

В августе 2018 года ему объявили неполное служебное соответствие. С должности главы столичного надзорного органа его сняли в октябре 2018 года.

Брат бывшего полномочного представителя правительства в Баткенской области Абиша Халмурзаева.

Марат Кудайбергенов избран мэром Балыкчи.

Фото rus.azattyk.org. Марат Кудайбергенов

За его кандидатуру (от фракции «Замандаш») проголосовали 22 депутата из 31. Его оппонент Мирбек Шакиров от фракции «Кыргызстан» набрал лишь девять голосов.

Прежний градоначальник Балыкчи Алмаз Мамбетов назначен председателем Государственной регистрационной службы.

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Марат Кудайбергенов родился в 1993 году в Балыкчи. Окончил Кыргызский национальный университет по специальности «финансы и кредит».

2011-2017 — гендиректор ОсОО «Алыш Сервис»;

2017-2019 — помощник полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области, начальник службы маркетинга и организации досуга Госрезиденции президента № 2.

Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов на вопрос, не противоречит ли закону такое избрание мэра, учитывая, что его кровные родственники заседают в местном кенеше, ответил, что в законе нет нормы, запрещающей близким родственникам баллотироваться на руководящие посты.

Акылбек Мамасейитов назначен начальником третьего управления Службы криминальной милиции МВД — начальником ГУБОП.

Акылбек Мамасейитов ранее занимал должность начальника УВД Джалал-Абадской области. Его уволили после беспорядков на месторождении в Тогуз-Тороуском районе. Посчитав незаконным свое увольнение, Акылбек Мамасейитов подал на МВД в суд и выиграл его.

Азамат Алыбаев стал председателем Бишкекского городского суда.

Он занял пост вместо Ирины Воронцовой.

Судья Ирина Воронцова стала председателем Бишкекского городского суда в мае 2016 года. Она участвовала в рассмотрении уголовных дел экс-мэра столицы Наримана Тюлеева, экс-депутата парламента Камчибека Ташиева. По версии гражданских активистов, она вошла в черный список судей, которые вынесли обвинительные приговоры по уголовным и административным делам в отношении политиков, правозащитников и журналистов.

Заместителем Азамата Алыбаева по уголовным делам стал Талантбек Аккозуев, по гражданским — Гульмира Садыкова, по экономическим — Болотбек Сатыбалдиев.

Все руководство «КТ Мобайл» ушло в отставку.

Сначала заявление об увольнении по собственному желанию написал заместитель директора Эрназар уулу Иманкадыр. Оно подписано. После в отставку решил подать и генеральный директор Нурбек Мукамбетов. Его заявление также удовлетворили.

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ОсОО «КТ Мобайл» — дочерняя компания ОАО «Кыргызтелеком». Она создана в 2003 году, получила лицензию и частоты для предоставления услуг сотовой связи стандарта GSM. Однако на практике компания так и не запустилась.

О кадровых перестановках с 22 по 26 апреля читайте здесь.