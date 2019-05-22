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Власть

Мэр Бишкека подписал распоряжение о назначении главы горздрава

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подписал распоряжение о назначении Бактыгуль Исмаиловой на должность начальника городского управления здравоохранения.

Градоначальник принял во внимание представление руководителя аппарата мэрии Балбака Тулобаева.

Бактыгуль Исмаиловой 52 года. Почти 10 лет (с 2009 по 2018-й) она руководила центром семейной медицины № 12, была координатором здравоохранения по Ленинскому району. С декабря 2018 года возглавляла объединенный центр семейной медицины Первомайского района Бишкека.

Окончила в 1990 году лечебный факультет Кыргызского государственного медицинского института, в 1994-м — интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология» С 1994 по 2004-й работала акушером-гинекологом в столичном роддоме № 1.
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