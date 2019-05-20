У главы Государственного комитета промышленности Кыргызстана новый заместитель

Коллективу Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования представили нового заместителя председателя ведомства Мырзу Джаманбаева.

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Заведующий отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства Азамат Оморов отметил, что Мырза Джаманбаев хорошо знает сферу недропользования и у него большой опыт в ней.

Ранее Мырза Джаманбаев занимал должность директора ГП «Центральная лаборатория» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования.