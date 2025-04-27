Неделя-24. О задержаниях в городе Ош, и сколько получат ветераны ВОВ к 9 Мая

На этой неделе стало известно, что 17 апреля ГКНБ Кыргызстана задержал сотрудников Русского дома в Оше Наталью Секерину, пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина и политолога и африканиста Виктора Васильева по подозрению в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах на стороне иностранного государства.

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В пятницу для обсуждения вопроса заместитель председателя кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергеем Вакуновым.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщило, что в 2025 году на единовременную помощь ветеранам Великой Отечественной войны выделено 7,3 миллиона сомов. В преддверии 9 Мая они получат дополнительные единовременные выплаты — от 15 тысяч 100 сомов до 20 тысяч 600 сомов.

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О выплате ежемесячных денежных компенсаций отдельным категориям граждан». Кабмину поручено в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с этим указом.

Состоялся первый в истории официальный визит Садыра Жапарова в Королевство Бахрейн, в рамках которого состоялись переговоры с королем Хамадом бин Иса Аль Халифой, подписан ряд двусторонних соглашений в сферах здравоохранения, инфраструктуры, культуры, юстиции и религии.

Фото пресс-службы президента КР. Официальный визит Садыра Жапарова в Королевство Бахрейн

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках турне по странам Центральной Азии совершил рабочий визит в Кыргызстан. В международном аэропорту «Иссык-Куль» его встретил Садыр Жапаров. Состоялись двусторонние переговоры, они также посетили ряд культурных мероприятий.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что подано исковое заявление о закрытии телеканала «Апрель».

В прокуратуре добавили, что сделано это для защиты общественной безопасности, предотвращения распространения противоправных сведений и обеспечения соблюдения законодательства КР в сфере средств массовой информации.

Основанием для обращения Октябрьской районной прокуратуры Бишкека в суд стали якобы «лингвистические признаки негативного характера», «саркастические выражения» и даже «мимика» ведущих телеканала, что, по мнению прокуратуры, нарушает законодательство и подлежит санкциям вплоть до прекращения вещания. Платформа действий медиа Кыргызстана

В Турции задержан Азамат Нурмат уулу, учитель математики лицея имени Кусеина Карасаева в Иссык-Кульской области, являющегося филиалом фонда «Маариф» (ранее «Сапат»). В СМИ со ссылкой на родных педагога сообщили, что его задержали пограничники в аэропорту Стамбула 20 апреля, когда он вез своих шестерых учеников на международную математическую олимпиаду в Анталью. С тех пор 32-летний Азамат Нурмат уулу не выходил на связь.

Временный запрет на ввоз в Кыргызстан полиэтиленовых пакетов инициировал кабмин. Проект постановления разработало Министерство экономики и коммерции. Документ направлен на обсуждение в госорганы и ведомства.

В столице продолжается ремонт дорог. Закрыты северная сторона улицы Шабдана Баатыра от улицы Лермонтова до улицы Достоевского, бульвара Молодой Гвардии от улицы Фрунзе до проспекта Жибек Жолу с западной стороны, проспекта Жибек Жолу от улицы Буденного до улицы Курманджан Датка с южной стороны.

В Бишкеке временно изменены схемы движения автобусных маршрутов № 169, 104 и 146 в связи с ремонтом тепловой сети на улице Курманджан Датки.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Глава ГНС о возвращении патентов Фото ГНС. Алмамбет Шыкмаматов Президент Садыр Жапаров 18 апреля подписал Указ «О мерах поддержки субъектов предпринимательства и оптимизации ставок налогов и налогового администрирования». Председатель Налоговой Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал 24.kg, какие изменения вводятся в рамках документа. ПОДРОБНЕЕ

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