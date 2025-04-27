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Общество

Неделя-24. О задержаниях в городе Ош, и сколько получат ветераны ВОВ к 9 Мая

На этой неделе стало известно, что 17 апреля ГКНБ Кыргызстана задержал сотрудников Русского дома в Оше Наталью Секерину, пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина и политолога и африканиста Виктора Васильева по подозрению в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах на стороне иностранного государства.

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В пятницу для обсуждения вопроса заместитель председателя кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергеем Вакуновым.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщило, что в 2025 году на единовременную помощь ветеранам Великой Отечественной войны выделено 7,3 миллиона сомов. В преддверии 9 Мая они получат дополнительные единовременные выплаты — от 15 тысяч 100 сомов до 20 тысяч 600 сомов.

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О выплате ежемесячных денежных компенсаций отдельным категориям граждан». Кабмину поручено в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с этим указом.

Состоялся первый в истории официальный визит Садыра Жапарова в Королевство Бахрейн, в рамках которого состоялись переговоры с королем Хамадом бин Иса Аль Халифой, подписан ряд двусторонних соглашений в сферах здравоохранения, инфраструктуры, культуры, юстиции и религии.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Официальный визит Садыра Жапарова в Королевство Бахрейн

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках турне по странам Центральной Азии совершил рабочий визит в Кыргызстан. В международном аэропорту «Иссык-Куль» его встретил Садыр Жапаров. Состоялись двусторонние переговоры, они также посетили ряд культурных мероприятий.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что подано исковое заявление о закрытии телеканала «Апрель».

В прокуратуре добавили, что сделано это для защиты общественной безопасности, предотвращения распространения противоправных сведений и обеспечения соблюдения законодательства КР в сфере средств массовой информации.

Основанием для обращения Октябрьской районной прокуратуры Бишкека в суд стали якобы «лингвистические признаки негативного характера», «саркастические выражения» и даже «мимика» ведущих телеканала, что, по мнению прокуратуры, нарушает законодательство и подлежит санкциям вплоть до прекращения вещания.

Платформа действий медиа Кыргызстана

В Турции задержан Азамат Нурмат уулу, учитель математики лицея имени Кусеина Карасаева в Иссык-Кульской области, являющегося филиалом фонда «Маариф» (ранее «Сапат»). В СМИ со ссылкой на родных педагога сообщили, что его задержали пограничники в аэропорту Стамбула 20 апреля, когда он вез своих шестерых учеников на международную математическую олимпиаду в Анталью. С тех пор 32-летний Азамат Нурмат уулу не выходил на связь.

Временный запрет на ввоз в Кыргызстан полиэтиленовых пакетов инициировал кабмин. Проект постановления разработало Министерство экономики и коммерции. Документ направлен на обсуждение в госорганы и ведомства.

В столице продолжается ремонт дорог. Закрыты северная сторона улицы Шабдана Баатыра от улицы Лермонтова до улицы Достоевского, бульвара Молодой Гвардии от улицы Фрунзе до проспекта Жибек Жолу с западной стороны, проспекта Жибек Жолу от улицы Буденного до улицы Курманджан Датка с южной стороны.

В Бишкеке временно изменены схемы движения автобусных маршрутов № 169, 104 и 146 в связи с ремонтом тепловой сети на улице Курманджан Датки.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Глава ГНС о возвращении патентов

ГНС
Фото ГНС. Алмамбет Шыкмаматов

Президент Садыр Жапаров 18 апреля подписал Указ «О мерах поддержки субъектов предпринимательства и оптимизации ставок налогов и налогового администрирования». Председатель Налоговой Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал 24.kg, какие изменения вводятся в рамках документа.

Пока без нового гимна

Комиссия по отбору проекта новой редакции Государственного гимна Кыргызстана не нашла среди множества присланных гражданами проектов подходящего варианта. 24.kg обратилось к некоторым членам комиссии, которые рассказали, почему не удалось с первого раза выбрать новый гимн.

Что такое катаракта?

собеседницы
Фото собеседницы. Жаркын Боромбаева

Как лечится и можно ли избежать заболевания, 24.kg рассказала офтальмолог Жаркын Боромбаева.

«География — это судьба»

из интернета
Фото из интернета. Омурбек Текебаев

Кыргызстан долгие годы оставался в логистическом тупике. Почему так вышло и что делать, читайте в статье посла Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбека Текебаева (специально для 24.kg).

Сначала здоровье, потом учеба

из интернета
Фото из интернета

О том, почему санитарно-эпидемиологические требования в общеобразовательных организациях не соблюдаются, 24.kg рассказала врач по общей гигиене департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Мария Кушубакова.

О безопасности на рабочем месте

ЗАО «Кумтор Голд Компани»
Фото ЗАО «Кумтор Голд Компани». Бакытбек Майлиев

28 апреля во всем мире отмечается День охраны труда, который официально утвержден в 2003 году по инициативе Международной организации труда. Заместитель председателя правления ЗАО «Кумтор Голд Компани» Бакытбек Майлиев рассказывает о том, как устроена охрана труда в компании.

 

Правонарушения среди школьников

По данным на конец 2024 года, на учете инспекции по делам несовершеннолетних состояло 3,6 тысячи учащихся. О том, как можно сделать атмосферу в школе более доверительной, 24.kg рассказала социальный работник Центра защиты детей Айнура Эмирканова.

Торговая война

Как отразится пикировка Вашингтона и Пекина на нашей республике? О возможных последствиях глобальных экономических баталий в материале 24.kg.

Еще раз о рейде в Москве

со страницы Facebook Жанара Акаева
Фото со страницы Facebook Жанара Акаева. Задержание в московской бане

Облава в бане повлекла за собой широкий общественный резонанс. Что же произошло в тот злополучный день, 10 апреля, читайте в статье 24.kg.

«Мгновения жизни»

Айбека Султанова
Фото Айбека Султанова. Бишкек в апреле

Рубрику мы создаем с помощью наших авторов, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогулка по Бишкеку, рассвет в Чуйской области, походы на Иссык-Куль и озеро Сары-Челек в подборке 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327434/
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