Камчыбек Ташиев и посол России в Кыргызстане обсудили резонансные задержания

Фото из интернета. Не допустим раскола. Глава ГКНБ и посол РФ обсудили резонансные задержания

Заместитель председателя кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергеем Вакуновым. Об этом 24.kg сообщили источники.

По их данным, в ходе переговоров стороны обсудили чувствительные вопросы, вызывающие обеспокоенность как в Бишкеке, так и в Москве.

В центре внимания оказались действия ряда внештатных сотрудников Россотрудничества — граждан КР, задержанных в рамках расследования. По итогам следственных мероприятий с учетом характера предполагаемых правонарушений принято решение изменить им меру пресечения на домашний арест.

Читайте по теме Массовое задержание кыргызстанцев в Москве. На управляющую баней заведено дело

Напомним, по делу о вербовке наемников в российскую армию арестовали сотрудницу Русского дома Наталью Секерину и еще трех человек.

На фоне этих событий в информационном пространстве активизировались спекуляции о неких «ответных шагах» Кыргызстана на инцидент в московском банном комплексе. Однако, как подчеркивают официальные источники, подобные версии не соответствуют действительности. Расследования, проводимые ГКНБ, являются частью рутинной работы по обеспечению государственной безопасности и не имеют политической подоплеки.

По словам источников, сотрудники ГКНБ, учитывая крайне непростое время, делают все, чтобы не допустить посягательств на независимость и безопасность КР. И никак не связано задержание представителя Русского дома с инцидентом в московской бане, тем более никак оно не связано с функционированием Россотрудничества в Кыргызстане. Российский центр науки и культуры ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением, и не несет ответственности за проступки и правонарушения внештатных сотрудников.

КР и РФ остаются стратегическими партнерами, связанными многолетними дипломатическими, культурными и экономическими связями. Несмотря на провокации, предпринимаемые деструктивными силами, официальный Бишкек и Москва подтверждают курс на укрепление двустороннего сотрудничества.