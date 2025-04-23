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По делу о вербовке кыргызстанцев арестована сотрудница Русского дома в Оше

В Кыргызстане по делу о вербовке наемников в российскую армию арестовали сотрудницу Русского дома и еще трех человек. Об этом сообщает радио «Азаттык».

Уточняется, что работники ГКНБ задержали еще одного человека в рамках дела о наемничестве. Сообщается, что это Наталья Секерина, сотрудница Русского дома в Оше.

«По данным Первомайского районного суда Бишкека, мера пресечения в отношении С.Н.В. рассмотрена 19 апреля и принято решение о ее заключении под стражу до 17 июня. В сообщении говорится, что уголовное дело возбудило Главное следственное управление ГКНБ», — отмечается в публикации.

Подозреваемой предъявлено обвинение по части 1 статьи 416 «Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях» УК КР.

Всего задержано четыре человека, уточняет «Азаттык», в том числе сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Ему вменяют организацию вербовки и обучение наемников.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326992/
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