В Бишкеке временно изменены схемы движения трех автобусных маршрутов

В Бишкеке временно изменены схемы движения автобусных маршрутов в связи с ремонтом тепловой сети на улице Курманджан Датки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, одновременно с реабилитацией дорожного полотна в столице проводятся работы по реконструкции тепловой сети с полным перекрытием улицы Курманджан Датки от проспекта Чуй до улицы Салиевой.

В связи с этим частично изменены схемы движения автобусных маршрутов № 169, 104 и 146.

Муниципалитет просит отнестись с пониманием к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.