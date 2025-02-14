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Общество

Драки в школах. На учете ИДН состоит более 3 тысяч учеников

По данным на конец 2024 года, на учете инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) состояло 3 тысячи 600 учащихся, а на внутришкольном учете — еще больше. Об этом 24.kg сообщил заведующий сектором по организационной и воспитательной работе Министерства образования и науки КР Болот Иманалиев.

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По его словам, у состоящих на внутришкольном учете у каждого свой срок — от одного до нескольких месяцев, в зависимости от проделанной работы; затем с учета снимают.

«В школах определены группы риска, и с ними отдельно обязательно проводится работа. Не скажу, что все из неблагополучных семей. Хотя есть такие случаи, когда дети воспитываются в неполных семьях или растут у родственников, пока родители в миграции. Поэтому у социальных педагогов должен быть индивидуальный подход к учащимся, состоящим на внутришкольном учете», — сказал Болот Иманалиев.

По его словам, к работе привлекают и психологов, но такие штатные единицы предусмотрены только в Бишкеке — их ввели за счет местного бюджета.

«В республиканском бюджете нет такой штатной единицы. Однако в школах работают социальные педагоги. Для них тоже проводятся тренинги, семинары по повышению квалификации», — пояснил завсектором.

Отметим, что в Кыргызстане только с начала 2025 года стало известно о трех школьниках, умерших после драк.

Болот Иманалиев подчеркнул, что ведомство оперативно реагирует на каждый факт, проводит анализ, в том числе семейного положения и воспитания учащихся.

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Он добавил, что Минобразования всегда держит на контроле вопрос профилактики правонарушений среди учащихся, ведет борьбу с буллингом и школьным рэкетом. В начале каждого учебного года согласовывается межведомственный план мероприятий, по которому и проводится работа. Кроме того, районные отделы образования на местах составляют уже свои планы совместно с органами местной власти, милицией.

«С нашей стороны мы внедряем внутренний регламент в школах для предотвращения правонарушений. Есть инструкции для педагогов, школьных администраций, родителей по выявлению и реагированию на случаи насилия. Проводятся родительские собрания, классные часы. Внедрен также кодекс поведения учащихся, направленный на создание безопасной школьной среды. Регулярно проводим разъяснительные лекции, беседы, тренинги о недопустимости буллинга, насилия и других преступных действий. В образовательную программу внедрены уроки правового воспитания. Проводятся встречи с участием представителей органов внутренних дел», — рассказал представитель МОиН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319905/
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