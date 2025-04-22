Президент Садыр Жапаров завершил официальный визит в Бахрейн. Фоторепортаж

Завершился официальный визит президента Садыра Жапарова в Королевство Бахрейн, проходивший 21-22 апреля.

В рамках визита состоялись переговоры с королем Хамадом бин Иса Аль Халифой, по итогам которых подписан ряд двусторонних соглашений в сферах здравоохранения, инфраструктуры, культуры, юстиции и религии.

Глава государства также провел встречи с руководством консультативного совета и Центрального банка Бахрейна, обсудив межпарламентское и финансово-инвестиционное сотрудничество.

В завершение он посетил Национальный музей Бахрейна, где ознакомился с историческим наследием страны.

Сегодня Садыр Жапаров вернулся в Иссык-Кульскую область.

Фоторепортаж: как прошел официальный визит президента КР в Бахрейн: