Минтруда сообщило размеры выплат ветеранам ВОВ ко Дню Победы

Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщило о мерах социальной поддержки, приуроченных ко Дню Победы.
В этом году на единовременную помощь ветеранам Великой Отечественной войны выделено 7,3 миллиона сомов.
На 1 апреля 2025-го 36 тысяч 91 гражданин из 26 льготных категорий получает ежемесячные денежные компенсации вместо ранее предоставляемых социальных льгот. В первом квартале на эти цели из республиканского бюджета направлено 215,4 миллиона сомов.
Особое внимание уделяется участникам и инвалидам ВОВ. В настоящее время в стране проживают:
- 13 участников войны;
- 1 инвалид войны;
- 7 бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
- 11 человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Каждый из них ежемесячно получает 17 тысяч сомов, включая:
- 7 тысяч сомов в виде денежной компенсации вместо льгот;
- 3 тысячи сомов — пожизненная стипендия президента;
- 7 тысяч сомов — надбавка к президентской стипендии.
В преддверии 9 Мая министерство реализует дополнительные единовременные выплаты:
- 20 тысяч 600 сомов инвалидам Великой Отечественной войны;
- 20 тысяч 400 сомов участникам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и лицам, награжденным за оборону Ленинграда;
- 15 тысяч 200 сомов вдовам погибших в годы войны бойцов;
- 15 тысяч 100 сомов труженикам тыла, награжденным орденами и медалями СССР.
В ведомстве отмечают, что эти меры направлены на поддержку ветеранов ВОВ и признание их вклада в Великую Победу.