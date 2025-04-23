Минтруда сообщило размеры выплат ветеранам ВОВ ко Дню Победы

Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщило о мерах социальной поддержки, приуроченных ко Дню Победы.

В этом году на единовременную помощь ветеранам Великой Отечественной войны выделено 7,3 миллиона сомов.

На 1 апреля 2025-го 36 тысяч 91 гражданин из 26 льготных категорий получает ежемесячные денежные компенсации вместо ранее предоставляемых социальных льгот. В первом квартале на эти цели из республиканского бюджета направлено 215,4 миллиона сомов.

Особое внимание уделяется участникам и инвалидам ВОВ. В настоящее время в стране проживают:

13 участников войны;

1 инвалид войны;

7 бывших несовершеннолетних узников концлагерей;

11 человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Каждый из них ежемесячно получает 17 тысяч сомов, включая:

7 тысяч сомов в виде денежной компенсации вместо льгот;

3 тысячи сомов — пожизненная стипендия президента;

7 тысяч сомов — надбавка к президентской стипендии.

В преддверии 9 Мая министерство реализует дополнительные единовременные выплаты:

20 тысяч 600 сомов инвалидам Великой Отечественной войны;

20 тысяч 400 сомов участникам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и лицам, награжденным за оборону Ленинграда;

15 тысяч 200 сомов вдовам погибших в годы войны бойцов;

15 тысяч 100 сомов труженикам тыла, награжденным орденами и медалями СССР.

В ведомстве отмечают, что эти меры направлены на поддержку ветеранов ВОВ и признание их вклада в Великую Победу.