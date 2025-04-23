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Общество

Минтруда сообщило размеры выплат ветеранам ВОВ ко Дню Победы

Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщило о мерах социальной поддержки, приуроченных ко Дню Победы.

В этом году на единовременную помощь ветеранам Великой Отечественной войны выделено 7,3 миллиона сомов.

На 1 апреля 2025-го 36 тысяч 91 гражданин из 26 льготных категорий получает ежемесячные денежные компенсации вместо ранее предоставляемых социальных льгот. В первом квартале на эти цели из республиканского бюджета направлено 215,4 миллиона сомов.

Особое внимание уделяется участникам и инвалидам ВОВ. В настоящее время в стране проживают:

  • 13 участников войны;
  • 1 инвалид войны;
  • 7 бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
  • 11 человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Каждый из них ежемесячно получает 17 тысяч сомов, включая:

  • 7 тысяч сомов в виде денежной компенсации вместо льгот;
  • 3 тысячи сомов — пожизненная стипендия президента;
  • 7 тысяч сомов — надбавка к президентской стипендии.

В преддверии 9 Мая министерство реализует дополнительные единовременные выплаты:

  • 20 тысяч 600 сомов инвалидам Великой Отечественной войны;
  • 20 тысяч 400 сомов участникам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и лицам, награжденным за оборону Ленинграда;
  • 15 тысяч 200 сомов вдовам погибших в годы войны бойцов;
  • 15 тысяч 100 сомов труженикам тыла, награжденным орденами и медалями СССР.

В ведомстве отмечают, что эти меры направлены на поддержку ветеранов ВОВ и признание их вклада в Великую Победу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327121/
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