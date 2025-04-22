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Общество

Ветеранам ВОВ, чернобыльцам и ряду других лиц повысили размер компенсаций

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О выплате ежемесячных денежных компенсаций отдельным категориям граждан».

Согласно документу, с 1 января 2025 года устанавливаются новые размеры ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот отдельным категориям граждан:

  • участники и инвалиды Великой Отечественной войны — 10 тысяч сомов (было 7 тысяч);
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей — 10 тысяч сомов (было 7 тысяч);
  • лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и/или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 10 тысяч сомов (было 7 тысяч);
  • военнослужащие-инвалиды, получившие ранения в ходе боевых действий на территории других государств, — 10 тысяч сомов (было 7 тысяч);
  • военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы в другие периоды, — 10 тысяч сомов (было 7 тысяч);
  • инвалиды и лица, перенесшие лучевую болезнь и пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, — 10 тысяч сомов (было 7 тысяч);
  • участники боевых действий на территории других государств — 8 тысяч сомов (было 6 тысяч);
  • лица, принимавшие участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах, — 3,5 тысячи сомов (было 2,5 тысячи);
  • лица, награжденные орденами и/или медалями СССР за доблестный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, имеющие группу инвалидности, — 2 тысячи сомов (без изменений);
  • реабилитированные граждане, пострадавшие в результате репрессий за политические и/или религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам — 1,5 тысячи сомов (без изменений);
  • лица, принимавшие участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах, — 2 тысячи сомов (была 1 тысяча);
  • семьи погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС вследствие лучевой болезни и умерших инвалидов — 1,5 тысячи сомов (была 1 тысяча);
  • дети первого и двух последующих поколений, имеющие наследственные заболевания и аномалии развития вследствие генетических изменений у родителей, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, — 1,5 тысячи сомов (была 1 тысяча);
  • лица, награжденные орденами и медалями СССР за доблестный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, не имеющие группы инвалидности, — 1 тысяча сомов (без изменений);
  • семьи военнослужащих, погибших в ВОВ, — 1,5 тысячи сомов (была 1 тысяча);
  • семьи военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, — 1,5 тысячи сомов (была 1 тысяча);
  • семьи сотрудников внутренних дел, погибших в связи с исполнением служебных обязанностей и служебного долга, а также умерших после увольнения со службы вследствие ранения, травмы, увечья, заболевания, полученных в период прохождения службы, — 1 тысяча сомов (без изменений);
  • вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников ВОВ, не вступившие в повторный брак, — 1,5 тысячи сомов (была 1 тысяча);
  • лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор Кыргызской Республики», — 1 тысяча сомов (без изменений);
  • инвалиды по зрению и слуху — 1 тысяча сомов (без изменений);
  • военнослужащие КР, выполнявшие в соответствии с межгосударственными договорами и соглашениями задачи по усилению охраны границ СНГ на таджикско-афганском участке с 1993 по 1999 год, — 1 тысяча сомов (новая категория).

Кабмину поручено в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с этим указом. При этом отмечается, что документ вступает в силу с 1 января этого года.

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции сообщили 24.kg, что в целях реализации указа уже подготовлен проект постановления кабмина. Документ вынесен на общественное обсуждение. Новые размеры компенсаций начнут выплачивать после принятия соответствующего постановления кабмина. Поскольку указ главы государства вступает в силу с 1 января 2025-го, за прошедший период проведут перерасчет.

Согласно документу, отменены компенсации трем категориям лиц:

  • Героям Советского Союза и Героям Кыргызской Республики, награжденным за боевые заслуги, и лицам, награжденным орденом Славы всех трех степеней за боевые заслуги;
  • гражданам, подвергшимся в годы Великой Отечественной войны незаконной насильственной мобилизации в рабочие колонны (трудармию) и впоследствии реабилитированным;
  • вдовам (вдовцам) умерших лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами, не вступивших в повторный брак.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326935/
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