16:17
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Происшествия

ГКНБ и прокуратура намерены прекратить работу телеканала «Апрель»

Прокуратура Октябрьского района подала исковое заявление о закрытии телеканала «Апрель». Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«На основании материалов, поступивших из Государственного комитета национальной безопасности, а также экспертных заключений уполномоченных государственных органов надзорный орган Октябрьского района подал иск в суд о прекращении деятельности в социальных сетях «Апрель ТВ» и об аннулировании разрешения на размещение телерадиоканала «Апрель», где находится на стадии рассмотрения», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что сделано это для защиты общественной безопасности, предотвращения распространения противоправных сведений и обеспечения соблюдения законодательства КР в сфере средств массовой информации.

В ответ на это редакция телеканала выпустила заявление, в котором подчеркнула, что приветствует усилия органов правопорядка по борьбе с деструктивной деятельностью, но в то же время напомнила, что свобода слова и критика власти являются фундаментом демократического общества:

«Мы убеждены, что свобода выражения мнений и независимая журналистика — это не угроза, а основа устойчивой демократии. Сам президент Садыр Жапаров не раз заявлял, что конструктивная критика — это необходимость».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327177/
просмотров: 3259
Версия для печати
Материалы по теме
Власти США потребовали от Google продать браузер Chrome — СМИ
Прокуратура установила факт незаконной приватизации 11 кабинетов в школе № 67
В Оше проверят продукты питания во всех магазинах после отравления школьников
На Иссык-Куле за вымогательство задержан завотделом районного суда
Смертельный Fly Jump. Дело владельца спорткомплекса прекращено
Мандат Султанбая Айжигитова. Судебное заседание назначено на 23 апреля
Прокуратура проверяет законность передачи первого этажа школы № 67 частникам
Генпрокуратура: Сироты получили квартиры и земельные участки
Соцобъекты стоимостью 74 миллиона сомов возвращены в муниципальную собственность
Лишение мандата. Султанбай Айжигитов подал иск в суд против ЦИК
Популярные новости
Риту Карасартову вывезут из&nbsp;СИЗО в&nbsp;клинику, чтобы снять швы на&nbsp;челюсти Риту Карасартову вывезут из СИЗО в клинику, чтобы снять швы на челюсти
Задержан бывший член ОПГ по&nbsp;подозрению в&nbsp;карманных кражах Задержан бывший член ОПГ по подозрению в карманных кражах
Задержание сотрудника ГУОБДД в&nbsp;Бишкеке прокомментировали спецслужбы Задержание сотрудника ГУОБДД в Бишкеке прокомментировали спецслужбы
Строительная компания добровольно передала часть квартир и&nbsp;офисов государству Строительная компания добровольно передала часть квартир и офисов государству
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Как защитить себя от&nbsp;мошенничества с&nbsp;банковскими картами ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами
Кино и&nbsp;ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко&nbsp;дню рождения Кино и ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко дню рождения
MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников
MEGA празднует 19&nbsp;лет&nbsp;&mdash; и&nbsp;дарит повышенный кешбэк MEGA празднует 19 лет — и дарит повышенный кешбэк
24 апреля, четверг
16:14
В Кыргызстан с официальным визитом прибыл глава МИД Словацкой Республики В Кыргызстан с официальным визитом прибыл глава МИД Сло...
16:01
Началась Всемирная неделя иммунизации
15:52
ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами
15:46
Кыргызстанец вошел в тройку победителей международного турнира по шахматам в США
15:42
Кабмин призывает американский бизнес инвестировать в экономику Кыргызстана