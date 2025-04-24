ГКНБ и прокуратура намерены прекратить работу телеканала «Апрель»

Прокуратура Октябрьского района подала исковое заявление о закрытии телеканала «Апрель». Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«На основании материалов, поступивших из Государственного комитета национальной безопасности, а также экспертных заключений уполномоченных государственных органов надзорный орган Октябрьского района подал иск в суд о прекращении деятельности в социальных сетях «Апрель ТВ» и об аннулировании разрешения на размещение телерадиоканала «Апрель», где находится на стадии рассмотрения», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что сделано это для защиты общественной безопасности, предотвращения распространения противоправных сведений и обеспечения соблюдения законодательства КР в сфере средств массовой информации.

В ответ на это редакция телеканала выпустила заявление, в котором подчеркнула, что приветствует усилия органов правопорядка по борьбе с деструктивной деятельностью, но в то же время напомнила, что свобода слова и критика власти являются фундаментом демократического общества:

«Мы убеждены, что свобода выражения мнений и независимая журналистика — это не угроза, а основа устойчивой демократии. Сам президент Садыр Жапаров не раз заявлял, что конструктивная критика — это необходимость».