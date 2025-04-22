Временный запрет на ввоз в Кыргызстан полиэтиленовых пакетов инициирует кабмин. Проект постановления разработало Министерство экономики и коммерции. Документ направлен на обсуждение в госорганы и ведомства.

Полиэтиленовые материалы оказывают серьезное негативное воздействие на экологические системы, их влияние проявляется на нескольких уровнях: химическом, биологическом и экосистемном, отмечают инициаторы.

По их данным, вопрос о введении запрета на ввоз полимерных изделий одноразового использования является одним из направлений глобальной повестки в области устойчивого развития, одной из мер, утвержденных решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года № 12, а также одним из основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025-го.

Полиэтилен — это полимерный материал на основе этилена, который получают из нефти или природного газа. Молекулы полиэтилена состоят из углеводородных цепей с высокой молекулярной массой, что делает их устойчивыми к биологическому разложению.

На территории КР, по данным Национального статистического комитета, с 2022 по 2024 год произведено полиэтиленовых пакетов объемом 707,7 тонны.

«Согласно информации Нацстаткома, импорт полиэтиленовых пакетов составил 1 684 525,8 тонны. При этом основная доля импорта осуществляется из Китайской Народной Республики — 1 427 650,9 тонны.

Обеспокоенность в связи с использованием полиэтиленовых пакетов вызвана ростом отходов пластика, следствием которого становятся загрязнение планеты и гибель живых организмов. Хотя среднее время использования пластикового пакета составляет лишь несколько минут, период его разложения занимает несколько столетий. Это создает риск увеличения количества свалок, которые нарушают естественную экосистему, занимают площади, которые можно было бы использовать более эффективно, с учетом условий экологичности, а также ухудшают качество жизни населения, проживающего вблизи таких территорий», — говорится в справке-обосновании.

Альтернативу пластиковой упаковке могут составить бумага и картон, дерево, стекло, металл, текстиль. Однако замещение одного вида упаковки другим требует активизировать соответствующие отрасли промышленности.

Напомним, в Кыргызстане с 1 января 2027-го запрещаются производство, реализация и бесплатная выдача пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий. Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий закон.

А в Жогорку Кенеше предложили пересмотреть запрет на пластик и пакеты в нашей стране.

«В настоящее время КР не готова обеспечить население и рынок достаточным количеством альтернативной тары и мощностями по ее переработке. Запрет оборота одноразовой пластиковой упаковки для еды также является практически невыполнимой нормой в настоящих реалиях. Возникает риск несоблюдения пищевой безопасности продуктов. Поэтому предлагается определить перечень пакетов из полимерной пленки и одноразовой пластикой посуды, подлежащих обороту, исходя из перерабатываемых свойств полимеров», — говорится в справке-обосновании к законопроекту, который разработали депутаты.