Заканчивается 2024 год. Все СМИ наперебой представляют свои версии итогов очередного 12-месячного цикла.

От журналистов не отстают научные институции, популярные и не очень блогеры. Их ломящиеся от подписчиков странички в соцсетях пестрят постами о людях, книгах, музыке, фильмах, без которых, по мнению авторов публикаций, невозможно представить этот год.

Мы тоже подготовили свой топ значимых событий не только в Кыргызстане, но в и мире. Подробности в материале 24.kg.

А что? Растем, богатеем

В Кыргызстане 2024 год начался с административно-территориальной реформы. Ее запустили в пилотном режиме в шести областях и параллельно в Бишкеке и Оше. Цель — укрупнить айыльные аймаки и города. Таким образом, территория столицы увеличивается почти втрое.

Фото из интернета

По словам заведующей отделом по вопросам административно-территориального устройства Государственного агентства по делам госслужбы и местного самоуправления Венеры Исалиевой, оптимизация необходима.

Айыльные аймаки отличаются по численности населения, в одних проживает 500 человек, в других — 45 тысяч и более.

Кроме того, аймаки разнятся и по количеству сел. В Кыргызстане 67 аймаков, состоящих только из одного села. А в состав других входят десять и более.

Из-за укрупнения пришлось досрочно объявлять выборы в местные кенеши. Поскольку увеличилось и число депутатов. К примеру, в новом созыве БГК теперь заседает 51 депутат. До административно-территориальной реформы их было 45.

Лед свободы слова

В середине января арестовали 11 журналистов из команды расследователя Болота Темирова, предъявив им обвинение по по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР. В СИЗО водворили Махабат Тажибек кызы, Сапара Акунбекова, Азамата Ишенбекова, Сайпидина Султаналиева, Актилека Капарова, Тыныстана Асыпбекова, Максата Тажибек уулу, Жоодара Бузумова, Жумабека Турдалиева, Айке Бейшекееву и Акыла Орозбекова.

Фото из интернета

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Избранная судом мера пресечения — содержание под стражей. Позже большинство подсудимых были отпущены под домашний арест и подписку о невыезде.

Четверо журналистов остались за решеткой.

В октябре Ленинский районный суд Бишкека огласил приговор. Махабат Тажибек кызы — супруга Болота Темирова и Азамат Ишенбеков получили по 6 и 5 лет тюрьмы. Актилек Капаров и Айке Бейшекеева — три года пробации. Остальные оправданы.

Вам можно, а нам нельзя? Ответ Садыра Жапарова Энтони Блинкену

В январе Госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо Садыру Жапарову, где, говоря языком дипломатии, «выразил обеспокоенность по поводу внесения изменений в Закон «О некоммерческих организациях». Документ на тот момент находился на рассмотрении Жогорку Кенеша и прошел этап первого чтения.

Фото из интернета

Послание Энтони Блинкена президенту вручил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев. Это было 9 февраля.

Ответ главы Кыргызстана опубликовал на своей странице в Facebook спустя еще три дня его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

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Садыр Жапаров обвинил рулевого американской внешней политики, что тот, вернее администрация Джо Байдена, «пытается вмешаться во внутренние дела суверенного государства, коим является Кыргызская Республика».

Он объяснил свою позицию. Президент КР согласился со словами госсекретаря США, что гражданское общество уже давно является самым сильным в регионе и ключевой частью демократии в стране. И подчеркнул — стремление к справедливости и свободе — это генетический код народа Кыргызстана. Опасения же Блинкена он не разделил, указав на то, что есть вопросы безопасности и стабильности и не Вашингтону заботиться о национальных интересах Кыргызстана. Это прерогатива, исключительно, властей страны.

И заявил, что концепция кыргызского законопроекта об иностранных представителях позаимствована из знаменитого американского закона FARA. Собственно, поэтому он и не понимает, почему «вам можно, а нам нельзя»?

Еще президент Кыргызстана даже предложил провести аудит НКО, финансируемых США, хотя бы за последние 10 лет.

Этим ответом Садыр Жапаров окончательно дал понять заокеанским партнерам: Кыргызстан не хочет больше примерять на себя образцы западной демократии.

О НЕбедном Матраимове замолвите слово

В 2024 году новое развитие получила борьба с Райымбеком Матраимовым. В конце января в ГТС провели масштабную чистку. Параллельно чекисты шерстили бизнесменов, подозреваемых в связях с одиозным таможенником. Самого Матраимова объявили в розыск

Фото из интернета

В марте его экстрадировали из Баку по запросу ГКНБ Кыргызстана. Госкомитет направил письмо азербайджанской стороне о его задержании и дальнейшей переправке в Кыргызстан.

«Выяснилось, что Райымбек Матраимов связан с задержанными в Кыргызстане членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство КР», — отметили в ГКНБ.

Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам, предусмотренным статьями 169 «Незаконное лишение свободы» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.

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Но в колонию Матраимов так и не отправился. В ноябре суд вынес решение. Бывшего замглавы ГТС признали виновным по статьям «Незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики» и «Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного, газотравматического оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью» УК КР. После на основании статьи 77 Уголовного кодекса путем полного сложения наказаний Райым Матраимов оштрафован на 100 тысяч сомов.

Председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сообщил, что Матраимов заплатил в бюджет государства $200 миллионов, что равно 17 миллиардам сомов.

И добавил, что у Райымбека Матраимова в Бишкеке забрали 14-этажный бизнес-центр, в котором организуют госпиталь для силовых структур. Его оценили в $53 миллиона, а государство его взяло за $32 миллиона. В Оше он строил многоквартирные дома вместе с компанией «Ихлас». Эти квартиры забрали по цене $1,2 тысячи за квадратный метр, когда их продавали по $1,2-1,5 тысячи.

И на этой оптимистичной ноте эпопею с кланом Матраимовых, пожалуй, можно считать законченной.

Иноагент? На карандаш!

В середине марта депутаты Жогорку Кенеша приняли в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в закон «О некоммерческих организациях». В апреле Садыр Жапаров его подписал

Фото из интернета

Согласно поправкам, предложенным депутатом Жогорку Кенеша Надирой Нарматовой, «политически ориентированные НПО, финансируемые из-за рубежа, получат статус иностранного представителя». Они будут включены в специальный реестр Минюста.

Международные организации, гражданские активисты в КР, Евросоюз и посольства многих государств раскритиковали документ, назвав его «антидемократическим». Они призывали Садыра Жапарова наложить вето на закон, однако к ним не прислушались.

К слову, Кыргызстан не единственная страна, где в отношении НКО действуют подобные ограничения.

12 ступеней

«Призовое место» в рейтинге непопулярных решений занимает инициатива о переходе в школах на 12-летний срок обучения.

Фото из интернета

Министр науки и образования Догдуркул Кендирбаева сослалась на поручение президента. Она пообещала, что система создаст равные условия для 20 процентов первоклашек, не попавших в нулевые классы.

По мнению аналитика Эмиля Джураева, это фикция и на качество школьной подготовки переход на «12 ступеней» не повлияет.

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«Преподаватели и учебники останутся прежними, и это все понимают. Но решение можно отнести к категории непопулярных не поэтому. А потому, что тема школ и детских садов касается всех. Закон о НКО, преследование журналистов затрагивают узкую группу, представители которой, как кажется большинству, требуют к себе какого-то особого отношения и рассуждают о правах и свободах, касающихся только их, а не всего общества в целом. Людей волнует только то, что отразится непосредственно на них самих», — отметил он.

Следуя логике эксперта относим решение о 12-летнем образовании к значимым событиям.

Строили, строили и наконец построили

Лето в Кыргызстане прошло по обыкновению тихо, без потрясений, если не считать разблокировку закона , разрешающего добычу урана и тория, и оправдание Первомайским районным судом Бишкека фигурантов так называемого кемпир-абадского дела.

Фото из интернета

Но свой разбег новый политический сезон взял 30 августа. В этот день в Бишкеке с опозданием на год торжественно открыли здание администрации президента и кабинета министров — «Ынтымак-Ордо». Появилось оно на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль». Новую резиденцию начали возводить весной 2022 года, обещали закончить к 31 августа 2023-го. Но не успели. Глава кабмина Акылбек Жапаров объяснил тогда срыв сроков нехваткой рабочих рук.

Уже на церемонии открытия руководитель управления делами президента Каныбек Туманбаев рассказал журналистам, что число строителей, монтажников, сварщиков и прочих специалистов достигло 3 тысяч человек. А в проектировании были задействованы отечественные и турецкие специалисты.

Общая площадь нового «Белого дома» — 39 тысяч 700 квадратных метров, включая пять этажей и подвал. В фойе высота потолка — 14 метров. Там расположены 11 залов для проведения официальных мероприятий.

Что касается общей стоимости объекта, то Туманбаев не стал озвучивать никаких цифр, добавив — «сумма неизвестна, станет понятно после всех подсчетов».

Еще один любопытный штрих. Изначально глава государства Садыр Жапаров назвал новую цитадель власти «Ынтымак-Манас Ордо». Однако позже, судя по официальному представлению, слово «Манас» из наименования исключили.

На церемонии открытия президент сказал, что «Ынтымак-Ордо» не просто объект из стекла, мрамора и бетона, а архитектурный символ решительности и должен олицетворять стремление к дружбе, единогласию и развитию.

Кыргызстанцам разрешили изнутри полюбоваться на убранство резиденции и даже организовали экскурсии. Посещения будут проводиться каждую субботу. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться через электронную форму на отдельном сайте с указанием гражданства и номера паспорта.

Желающие увидеть новый «Белый дом» изнутри должны будут соблюдать общие нормы поведения в общественных местах и опрятность в одежде. Акция разовая. Тем, кто уже побывал в «Ынтымак-Ордо» однажды, повторный вход запрещен.

Экскурсии приостанавливаются в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации или во время проведения государственных мероприятий, таких как саммиты или визиты в Кыргызстан коллег Садыра Жапарова из других стран.

И еще о символизме...

Безусловно, в перечень значимых событий попадает и предложение спикера парламента Нурлана Шакиева переписать гимн. Едва прозвучав, инициатива тут же угодила в топ самых обсуждаемых.

Торага заявил, что госсимвол принят в момент выхода из Советского Союза, а сейчас мы страна, которая полностью встала на ноги и идет по пути развития.

Государственный гимн должен быть универсальным, ритмичным, чтобы все граждане от мала до велика могли легко исполнять его. Гимн должен быть таким, чтобы граждане и в 5-летнем возрасте, и в 90 лет могли легко исполнить его в любое время и в любой ситуации. Нурланбек Шакиев

Садыр Жапаров одобрил предложение спикера. Выступил за и заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, назвав его «мурчанием, а не песней».

В начале декабря кабмин создал межведомственную комиссию по изменению государственного гимна. Комиссия должна представить три варианта нового гимна на рассмотрение Жогорку Кенеша. Гимн должен быть принят до апреля 2025 года.

Граница больше Нетревоги нашей?

Заканчивается 2024-й тоже весьма символично: Кыргызстан и Таджикистан полностью завершили описание оставшихся участков государственной границы.

Фото из интернета

Рабочим группам правительственных делегаций поручили приступить к процессу оформления итоговых документов по делимитации рубежей.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев назвал день достижения договоренностей историческим и пообещал: буквально через месяц-два в кровоточащем приграничном вопросе будет поставлена точка.

И все-таки он ушел

Звание «ньюсмейкер года» присуждается Акылбеку Жапарову. 16 декабря кыргызский информационный сегмент взорвала новость об отставке главы кабмина.

Фото из интернета

В релизе сказано, что Акылбек Жапаров ушел по собственному желанию. Кабмин возглавил его первый заместитель — Адылбек Касымалиев.

По отечественным меркам Акылбек Жапаров – «премьер-долгожитель». Он продержался в своем кресле полных три года. А до этого был замглавы правительства, совмещая должность с руководством Министерством экономики и финансов. Для скоротечного века главы кабмина в Кыргызстане это почти рекорд. При этом из высокого кабинета отправился не в СИЗО. А сохранение свободы после отставки для звезд кыргызского истеблишмента с недавних пор тоже стало редкой удачей.