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Власть
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Закон об иноагентах. Жогорку Кенеш принял документ в третьем чтении

Депутаты Жогорку Кенеша на пленарном заседании приняли в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».

За проголосовали 66 нардепов, против — 5. Это Чингиз Айдарбеков, Дастан Бекешев, Эльвира Сурабалдиева, Эмиль Токтошев и Сеидбек Атамбаев. Законопроект направлен на подпись президенту.

Дастана Бекешева
Фото Дастана Бекешева. Итоги голосования

Отметим, сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту на внеочередном заседании за закрытыми дверями в третьем чтении принял законопроект о НКО.

Как пояснили 24.kg, такая спешка связана якобы с тем, что с 18 марта до 1 апреля депутаты уходят на каникулы.

Как сообщалось ранее, группа из 15 организаций, включая правозащитное движение «Бир Дуйно Кыргызстан», обратилась с письмом к четырем международным финансовым институтам, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта об «иностранных представителях».

В письме организации призвали финансовые институты предпринять конкретные действия и призвать власти Кыргызстана:

  • немедленно отозвать законопроекты об «иностранных представителях» и о средствах массовой информации, дав понять, что эти инициативы противоречат принципам и целям программ содействия развитию международных финансовых институтов в стране и их принятие может привести к пересмотру этих программ;
  • принять конкретные и эффективные меры для обеспечения того, чтобы пространство для гражданского общества и независимых СМИ в КР оставалось открытым в соответствии с рекомендациями международных органов по правам человека;
  • cогласиться на создание платформы, включающей в том числе представителей независимого гражданского общества, для развития сотрудничества в решении социально значимых проблем в стране.

Как отмечается в письме, в случае принятия закон будет представлять серьезную угрозу для успешной деятельности по развитию Кыргызстана.

Напомним, 22 февраля депутаты во втором чтении приняли изменения в Закон «О НКО», которыми вводится понятие «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). За проголосовали 64 парламентария, против — 5.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288980/
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