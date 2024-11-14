На заседании Жогорку Кенеша председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сообщил, что бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов заплатил в бюджет государства $200 миллионов, что равно 17 миллиардам сомов.

Он напомнил, что Райымбека Матраимова задержали восемь месяцев назад. На него возбудили уголовное дело по трем статьям — за незаконное пересечение государственной границы, хулиганство и легализацию преступных доходов.

«$200 миллионов — это вам не $2 миллиона. Депутаты, которые занимаются бизнесом, знают, что это за деньги. Он платил не только наличными, но и имуществом. Имущество, которое мы у него взяли, прошло экспертизу, специалисты все оценили», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он рассказал, что в Бишкеке у Райымбека Матраимова забрали 14-этажный бизнес-центр, в котором организуют госпиталь для силовых структур. Его оценили в $53 миллиона, а государство его взяло за $32 миллиона. Кроме того, в Оше он строил многоквартирные дома вместе с компанией «Ихлас». Эти квартиры забрали по цене $1,2 тысячи за квадратный метр, когда их продавали по $1,2-1,5 тысячи.

26 марта Райымбека Матраимова экстрадировали в Бишкек из Баку. «Выяснилось, что он связан с задержанными в КР членами транснациональной ОПГ из Азербайджана, готовящими покушение на руководство Кыргызской Республики», — отметили в ГКНБ.

Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам, предусмотренным статьями 169 «Незаконное лишение свободы» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.

27 марта Первомайский райсуд водворил Райымбека Матраимова в СИЗО ГКНБ до 26 апреля.