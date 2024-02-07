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Власть

Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову

Государственный секретарь США Энтони Блинкен написал письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову. Документ, направленный 17 января, появился в Сети.

Редакции 24.kg в пресс-службе главы государства подтвердили, что такое письмо действительно поступало Садыру Жапарову.

В письме Энтони Блинкен отмечает, что удовлетворен достигнутым в прошлом году в отношениях между странами прогрессом. Он подчеркнул, что ждет развития импульса, полученного на недавнем саммите C5+1, для продвижения общих приоритетов сторон.

«Мы благодарим вас за вашу роль в обеспечении успеха этого исторического саммита. Ваше активное гражданское общество уже давно является самым сильным в регионе и ключевой частью демократии в Кыргызстане. Поэтому я обращаюсь к вам, чтобы выразить свою озабоченность по поводу законопроекта парламента об иностранных представителях (закон о НКО)», — пишет Энтони Блинкен.

Госсекретарь США уверен, что в случае принятия документа он приведет к гражданским и уголовным наказаниям для неправительственных организаций.

«Это поставит под угрозу один из величайших активов вашей страны. В нынешнем виде этот закон ставит под угрозу доступ граждан КР к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение и образование, через программы, осуществляемые НПО при поддержке правительства США и международных партнеров. Некоторые американские партнеры по реализации настолько обеспокоены этим законом. Они рассматривают возможность превентивного прекращения своей деятельности в Кыргызской Республике», — говорится в письме.

Энтони Блинкен напоминает, что все видели последствия принятия подобных законов в других государствах.

Если этот закон будет принят в его нынешней форме, то можно столкнуться с тем, что организации гражданского общества будут оказывать мало услуг гражданам КР.

«Мы поддерживаем ваше видение более сильной и процветающей Кыргызской Республики. Мы обеспокоены тем, что это законодательство уменьшит международную поддержку программ, которые поддерживают ваши приоритеты в области экономики, здравоохранения и чистой энергии. Я призываю вас взвесить эти опасения и обсудить их с лидерами парламента. Надеюсь, что мы сможем продолжить укрепление двусторонних отношений между США и Кыргызстаном», — заключил Энтони Блинкен.

Напомним, что закон об иноагентах принят на комитете во втором чтении. Инициатор поправок Надира Нарматова предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». За нарушение этой статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. А за активное участие в деятельности подобных объединений и пропаганду деяний таких организаций предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч сомов или лишение свободы до 10 лет. Верховный суд и Генпрокуратура выступили против инициативы. Их поддержала омбудсмен. Теперь эти сроки сократили до трех и пяти лет тюрьмы.

Ряд международных организаций выступил против данной инициативы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286182/
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