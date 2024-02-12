Письмо госсекретаря США Садыру Жапарову: что ответил президент Кыргызстана

Пресс-секретарь президента опубликовал ответ Садыра Жапарова на письмо государственного секретаря США Энтони Блинкена. Аскат Алагозов поделился им на своей странице в Facebook.

Напомним, Энтони Блинкен направил письмо Садыру Жапарову, выразив обеспокоенность по поводу законопроекта о внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях», который находится на рассмотрении Жогорку Кенеша. 9 февраля министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев передал послу США в Кыргызстане Лесли Вигери ответное письмо.

Садыр Жапаров подтвердил получение письма от Энтони Блинкена от 17 января 2024-го. Он выразил признательность за высокую оценку по итогам прошедшего в сентябре прошлого года в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН саммита С5+1 и готовность совместно работать по продвижению общих приоритетов сотрудничества в многостороннем и двустороннем форматах.

В то же время вынужден с сожалением отметить, что содержание вашего письма имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства. Садыр Жапаров

Он объяснил свою позицию. Глава государства согласился со словами госсекретаря США, что гражданское общество КР уже давно является самым сильным в регионе и ключевой частью демократии в стране. И подчеркнул, что стремление к справедливости и свободе является генетическим кодом народа Кыргызской Республики.

«Относительно ваших опасений по поводу законопроекта об иностранных агентах (на самом деле это проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Закон «О некоммерческих организациях», Уголовный кодекс) хотел бы отметить следующее. Этот проект закона инициирован группой депутатов Жогорку Кенеша (парламента) и предусматривает поправки в действующий Закон «О некоммерческих организациях», принятый еще в октябре 1999-го. Сейчас он принят парламентом в первом чтении. Цель проекта закона — внести ясность и упорядочить деятельность неправительственных/некоммерческих организаций, действующих в Кыргызстане», — говорится в письме.

На сегодня насчитываются десятки тысяч неправительственных/некоммерческих организаций, которые успешно работают по всей КР, занимаясь решением многих проблем, по которым раньше у государства не было ни воли, ни желания что-то делать.

В то же время следует признать, что часть неправительственных/некоммерческих организаций получает финансирование из-за рубежа, причем не только из США и государств Евросоюза. Садыр Жапаров

«Естественно, существует проблема, напрямую связанная с защитой законных интересов кыргызского государства, насколько может и должен быть государственный контроль за деятельностью средств массовой информации и неправительственных организаций, финансируемых иностранными государствами или с иностранным участием. Речь идет о том, что кыргызское государство, как это ему положено по статусу, намеревается контролировать, откуда приходят деньги в эти неправительственные/некоммерческие организации, кем, как и на какие цели они расходуются. Проектом закона, инициированным депутатами Жогорку Кенеша (парламента) и принятым в первом чтении, в действующий Закон «О некоммерческих организациях» вводятся положения, связанные с деятельностью некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного представительства, и предусматривается ведение уполномоченным государственным органом реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного представителя. При этом следует отметить, что концепция инициированного депутатами парламента проекта закона близка к концепции действующего закона о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA), принятого в США в 1938 году», — пишет он.

«Как нам известно, в законе FARA статус иностранного агента предусмотрен не только для средств массовой информации, но и для других юридических и физических лиц. Нарушения — задержка регистрации или отказ от нее чреваты не только административным, но и уголовным наказанием.

В этой связи не может не возникнуть вопрос: почему вам можно, а нам нельзя? Господин Блинкен,

за последние три года в Кыргызстане многое поменялось и меняется в лучшую сторону», — говорится в письме.

Объективная международная оценка усилий руководства страны вселяет оптимизм. Так, если в настоящее время по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) КР стала 45-й в мире из 166 государств и намерена к 2030-му войти в число 30 лучших стран.

Президент отмечает, что перемены к лучшему также воочию ощущают соотечественники, у которых появилась надежда на лучшее будущее. Они стали больше зарабатывать, у них появилась уверенность в завтрашнем дне. Государство по мере своего укрепления активизирует взаимодействие с гражданским обществом. Налажена обратная связь между властью и народом — через Народный курултай.

Кабинет министров старается решать стратегические задачи по экономическому и социальному развитию республики и общества.

«Проблемных вопросов, которые не решались десятилетиями, множество, тем не менее существуют политическая воля и стремление вывести наше государство на траекторию ускоренного развития и роста, коренного реформирования всей системы государственного управления, стремление сделать власть подотчетной народу. Я, как президент и глава исполнительной власти, нацелен на бескомпромиссную борьбу с коррупцией, невзирая на должности, положение, звания и заслуги. Это видит и поддерживает наш народ, который дает свою оценку нашим усилиям. Это видят и наши международные партнеры.

Господин Блинкен, мы приветствуем и на самом деле поддерживаем деятельность неправительственных/некоммерческих организаций, средств массовой информации, в том числе и тех, которые много лет работают с иностранными партнерами, получая от них финансирование.

Наши главные требования:

исполнение норм Конституции и законов Кыргызской Республики, в том числе Налогового кодекса;

обеспечение прозрачности деятельности неправительственных/некоммерческих организаций, средств массовой информации и их подотчетности перед налоговыми органами.

Общество, государство должны видеть, откуда, из каких иностранных источников и на какие цели идет финансирование той или иной неправительственной/некоммерческой организации. Наши требования к ним понятны и поддерживаются в обществе, полностью соответствуют как Конституции КР, так и нашим международным обязательствам», — говорится в письме.

Однако представителями так называемых свободных СМИ и НПО в Кыргызстане инициируемые государственными органами законопроекты об иностранных агентах, средствах массовой информации, неправительственных организациях были приняты в штыки. Садыр Жапаров

«Законопроекты вызвали бурю негодования со стороны ряда СМИ и НПО, финансируемых за счет средств налогоплательщиков стран — участниц Евросоюза и США, поскольку они опасаются выхода из тени и реального налогового контроля со стороны государства. К критике законопроектов подключились международные организации, такие как Европейский союз, ПРООН, ОБСЕ, USAID, посольства ЕС и США и другие доноры кыргызских НПО и СМИ, депутаты и политики иностранных государств. В этой связи по моему поручению начальник управления правового обеспечения администрации президента Марат Укушов в середине июля 2023-го провел брифинг с послом США Лесли Вигери, а также с послами стран Евросоюза в Кыргызстане. На этих встречах представителями администрации главы государства даны исчерпывающие разъяснения по всем вопросам, которые вызывали озабоченность представителей посольств, представлены сравнительные анализы законопроектов с международно-правовыми документами», — подчеркнул он.

Президент также рассказал, что летом прошлого года были проведены круглые столы по обсуждению законопроектов с участием представителей средств массовой информации, неправительственных/некоммерческих организаций, депутатов парламента, представителей администрации главы государства и кабинета министров. На этих мероприятиях представители государственных органов также давали пояснения по всем вопросам, связанным с законопроектами и соответствием их международно-правовым документам.

В соответствии с нормами Конституции и законов КР государство не вмешивается и не собирается вмешиваться в уставную деятельность неправительственных/некоммерческих организаций, средств массовой информации.

«Поэтому мне непонятно, как вышеназванный проект закона в случае принятия парламентом может поставить, как вы пишете, «под угрозу доступ ваших граждан к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение и образование, через программы, осуществляемые неправительственными организациями при поддержке правительства США и международных партнеров»? Критикуемые законопроекты опираются на общепризнанные принципы и нормы международного права, провозглашающие допустимость ограничения законом свободы получать и распространять информацию и идеи, если это необходимо в интересах национальной безопасности или общественного порядка, в целях предотвращения преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц:

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (статья 10);

Всеобщая декларация прав человека (пункт 2 статьи 29);

Международный пакт о гражданских и политических правах (пункт 3 статьи 19 и статья 20);

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (статья 10);

Декларация Совета Европы о средствах массовой информации и правах человека (1970 год) и другие.

Хочу подчеркнуть, что в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики права и свободы человека и гражданина, в том числе право на свободу слова, право на объединение, могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц (часть 2 статьи 23). То есть в этом праве мы ничем не отличаемся от США или какой-то другой страны мира», — пишет в своем ответе Садыр Жапаров.

При этом глава государства отмечает, что Энтони Блинкен, являясь руководителем внешнеполитического ведомства США, поделился с ним своими опасениями по поводу законопроекта об иностранных представителях, опираясь на недостоверную информацию со стороны отдельных неправительственных/некоммерческих организаций, действующих в Кыргызстане. Садыр Жапаров считает, что это не позволило составить объективную картину о реальной ситуации с правами и свободами человека в КР, в том числе правами на объединение.

На самом деле подавляющее большинство неправительственных/некоммерческих организаций достойно и честно работают у нас в республике. Садыр Жапаров

«Лишь небольшая по численности, но очень громогласная группа этих структур, финансируемых иностранными государствами, и их отдельные представители являются источником недостоверной информации для своих грантодателей. Кроме того, эти же неправительственные структуры зачастую распространяют лживую, недостоверную информацию среди народа, что приводит к судебным тяжбам по иску потерпевших или оболганных. В результате рассмотрения дел в суде распространители лживой информации часто вынуждены заявлять ходатайство о примирении с истцами. И таких дел в судах множество», — заявил он.

Президент также заметил, что за последние три десятилетия «в нашей стране появилась «прослойка» неправительственных/некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа (в кыргызском обществе их называют «грантоедами»), руководители которых превратили их на самом деле в «семейные предприятия», занимающиеся «распиливанием» денег, поступающих от иностранных спонсоров». Он добавил, что об этом много раз писали в средствах массовой информации страны, и заявил, что при необходимости Кыргызстан готов предоставить Энтони Блинкену соответствующую информацию.

Садыр Жапаров также отметил: подобные ненадежные источники информации спекулируют на своих «трудностях» и «гонениях», что в свою очередь вынуждает спонсирующие иностранные структуры идти у них на поводу, заниматься расточительством, тратя деньги налогоплательщиков США и государств Евросоюза.

Поэтому президент предложил провести аудит использования финансовых средств неправительственными/некоммерческими организациями, финансируемыми правительственными организациями США, хотя бы за последние 10 лет.

«Я надеюсь, что вы, уважаемый господин государственный секретарь, основываясь на моих вышеотмеченных разъяснениях и гарантиях, сможете развеять опасения «некоторых американских партнеров по реализации», чтобы они и дальше продолжали свою деятельность в Кыргызской Республике. Пользуясь случаем, имею честь пригласить вас, уважаемый господин Блинкен, посетить нашу страну и воочию убедиться в том, что права и свободы человека в Кыргызстане находятся под надежной защитой Конституции и законов. Уверен, что в КР вы всегда найдете надежных друзей. Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Моя единственная просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — заключил глава государства.