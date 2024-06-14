Кемпир-абадское дело. Судья огласил свое решение

Сегодня, 14 июня, в Первомайском районном суде Бишкека проходит последнее заседание по так называемому кемпир-абадскому делу.

Прокуроры просят всем подсудимым по 20 лет лишения свободы.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Марат Сыдыков огласил решение суда.

Всех подсудимых, проходящих по данному делу, оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

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Напомним, что 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и другие — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.