В Бишкеке открыли новый «Белый дом». Как выглядит объект внутри?

В Бишкеке торжественно открыли новое здание администрации президента и кабинета министров. Мероприятие в прямом эфире транслируется на телеканале «НТРК».
Глава государства Садыр Жапаров назвал новый «Белый дом» «Ынтымак-Манас Ордо». Однако, судя по официальному представлению, в названии исключили слово «Манас».
Президент отметил, что «Ынтымак Ордо» — это не только административный объект, но и архитектурный символ решительности и призыва к дружбе, единогласно и развитию. Садыр Жапаров поблагодарил главу кабмина Акылбека Жапарова и управляющего делами главы государства Каныбека Туманбаева за реализацию проекта по строительству здания администрации президента.
В числе приглашенных гостей общественные и государственные деятели, депутаты Жогорку Кенеша, дипломаты, высокопоставленные чиновники, в том числе бывший президент страны Сооронбай Жээнбеков.
Перед гостями выступил известный шведский скрипач, наш соотечественник Даниэль Лозакович.
Новый «Белый дом» на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль» начали возводить весной 2022 года, обещали закончить к 31 августа 2023-го. Глава кабмина Акылбек Жапаров жаловался на нехватку рабочих.
Стоимость строительства нового здания администрации президента, а также информация о его инвесторах и подрядчиках остаются закрытыми.