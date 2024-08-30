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Власть

В Бишкеке открыли новый «Белый дом». Как выглядит объект внутри?

В Бишкеке торжественно открыли новое здание администрации президента и кабинета министров. Мероприятие в прямом эфире транслируется на телеканале «НТРК».
 
Глава государства Садыр Жапаров назвал новый «Белый дом» «Ынтымак-Манас Ордо». Однако, судя по официальному представлению, в названии исключили слово «Манас».
 
Президент отметил, что «Ынтымак Ордо» — это не только административный объект, но и архитектурный символ решительности и призыва к дружбе, единогласно и развитию. Садыр Жапаров поблагодарил главу кабмина Акылбека Жапарова и управляющего делами главы государства Каныбека Туманбаева за реализацию проекта по строительству здания администрации президента.
 
В числе приглашенных гостей общественные и государственные деятели, депутаты Жогорку Кенеша, дипломаты, высокопоставленные чиновники, в том числе бывший президент страны Сооронбай Жээнбеков.
 
Перед гостями выступил известный шведский скрипач, наш соотечественник Даниэль Лозакович.
 

Новый «Белый дом» на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль» начали возводить весной 2022 года, обещали закончить к 31 августа 2023-го. Глава кабмина Акылбек Жапаров жаловался на нехватку рабочих.

Стоимость строительства нового здания администрации президента, а также информация о его инвесторах и подрядчиках остаются закрытыми.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303624/
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